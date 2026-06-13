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Advierten por bajas temperaturas en gran parte de la provincia de Buenos Aires

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El Servicio Metereológico Nacional advirtió en las últimas horas sobre la llegada de bajas temperaturas a la provincia de Buenos Aires debido al ingreso de una masa de aire frío.

Según informó, durante el domingo se prevén temperaturas muy bajas, con mínimas inferiores a 0°C en gran parte del territorio bonaerense, principalmente en las regiones centro y sur.

Ante esta situación, se recomendó evitar la exposición prolongada al frío en espacios exteriores, verificar el correcto funcionamiento de los calefactores y no dejarlos encendidos sin supervisión.

También se aconsejó evitar la sobrecarga de las instalaciones eléctricas, mantener los ambientes ventilados para prevenir la inhalación de monóxido de carbono y consumir abundante líquido caliente.

Los teléfonos de emergencia habilitados son 911 para Policía, 100 para Bomberos, 103 para Defensa Civil y 107 para Ambulancias. (13-06-26).

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