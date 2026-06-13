Presentarán “Ay Patria mía!” en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur

“Ay Patria mía!”, recreación de la obra perdida de Suma Paz y Máximo Aguirre, se presentará el domingo 21 de junio a las 19 en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), ubicada en Colón 80 de Bahía Blanca.

La propuesta contará con relato y actuación de Gustavo Blázquez y Carlos Rodríguez.

Participarán como solistas vocales Carlos González, Hugo Yezzi, Mónica Younis y Noelia Martínez.

La instrumentación estará a cargo de Fernando Di Marco, Rodrigo Terrón, Roberto Sola, Quique Agesta y Bernardo Blázquez.

También formarán parte del espectáculo el Coral Musicalia de la Asociación Italiana de Coronel Dorrego y el Cuerpo de Baile de la Peña Nativista de Coronel Dorrego.

La coordinación general corresponde a Rodrigo Terrón.

La reserva de lugar podrá realizarse mediante formulario de Google o al teléfono 291-4139303. La entrada será libre y gratuita. (13-06-26).