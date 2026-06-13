El fútbol local vuelve a escena entre domingo y lunes

Luego de la suspensión del fin de semana pasado debido a las condiciones climáticas adversas, la undécima fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa se disputará entre este domingo 14 y el lunes 15 de junio.

La actividad comenzará el domingo por la mañana, cuando, desde las 11, Esperanza reciba a Pelota en Monte Hermoso.

Por la tarde, a partir de las 15, se jugarán cuatro encuentros en simultáneo: Independiente de Pringles será local ante Independiente de Dorrego, Almaceneros recibirá a Ferroviario, Ventana se medirá con San Martín y Villa Rosa hará lo propio frente a SUPA.

La programación dominical se completará desde las 15,30 con el choque entre Atlético Monte Hermoso y Progreso.

La programación se completará el lunes, desde las 15, con los cruces Divisorio – Porteño y Alumni – Suteryh.

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 30; Ferroviario, 25; Independiente de Dorrego, 23; Suteryh, 22; SUPA y Porteño, 18; Independiente de Pringles, 15; San Martín y Ventana, 14; Progreso, 13; Alumni, Almaceneros y Villa Rosa, 12; Esperanza, Divisorio y Pelota, 1. (13-06-26).