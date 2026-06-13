Nevó en la comarca serrana

La nieve volvió a decir presente este sábado en la Comarca Serrana, con registros en distintos sectores del sistema de Ventania y especialmente en las zonas de mayor altura, donde las bajas temperaturas permitieron que las cumbres se cubrieran de blanco.

Según publica el portal Noticias Tornquist, el fenómeno fue advertido durante la mañana por vecinos y visitantes, que compartieron videos y fotografías de la nevada en redes sociales. Las imágenes mostraron postales típicas del invierno, con sectores serranos cubiertos por una fina capa de nieve.

De acuerdo con la información difundida por Noticias Tornquist, las condiciones climáticas de la jornada favorecieron la caída de nieve en los puntos más elevados de las sierras.

El episodio se produjo en una mañana marcada por el frío en la región, con temperaturas bajas y un escenario que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban en la zona.

Las imágenes comenzaron a circular durante las primeras horas del día y reflejaron uno de los fenómenos más esperados por turistas y vecinos durante la temporada invernal en la comarca.

Aunque la nevada se concentró principalmente en las cumbres, alcanzó para modificar el paisaje serrano y generar movimiento en redes, donde se multiplicaron las publicaciones desde distintos puntos de Ventania.

La caída de nieve en la zona suele darse bajo condiciones específicas de temperatura y humedad, por lo que cada registro genera expectativa en la región y se convierte en un atractivo adicional para quienes visitan Sierra de la Ventana, Tornquist y localidades cercanas. (La Brújula). (13-06-26).