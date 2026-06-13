Firme demanda y precios destacados en el remate mensual de Civardi y Blanco

Se realizó hoy sábado en la Sociedad Rural de nuestra ciudad el remate mensual de las consignatarias Daniel Civardi y Daniel Blanco, una subasta que debió postergarse debido a las lluvias y al mal estado de los caminos rurales.

Con un encierre superior a las 1.400 cabezas, se presentó una oferta de gran calidad que despertó el interés de compradores y operadores desde el inicio hasta el cierre de la jornada.

Como es habitual, la actividad comenzó con destacados lotes de consumo, tanto de machos como de hembras, que captaron la atención de operadores locales y regionales. La firme competencia entre los compradores permitió alcanzar valores sobresalientes, con máximos que superaron los 5.000 pesos por kilo para un par de conjuntos excepcionales de animales livianos.

En la categoría vaca, con una oferta cercana a las 350 cabezas, el mercado volvió a mostrar una demanda sostenida. Lote tras lote encontró colocación, impulsado además por la participación de un importante operador nacional que adquirió casi la mitad de la oferta disponible, contribuyendo a sostener y mejorar los valores de la plaza.

La calidad de la hacienda también jugó un papel determinante. La demanda se mostró muy activa en ambos extremos del negocio, con feedlots, productores e industria compitiendo por los mejores lotes en una operatoria que resultó más que interesante.

Sobre el final llegó el turno de la invernada, una categoría que siempre genera expectativas. Los lotes, en su mayoría de poca cantidad de animales, fueron vendiéndose uno a uno con gran agilidad, elevando los promedios semanales y alcanzando valores de entre 6.500 y 6.700 pesos por kilo vivo para los machos, especialmente los más livianos. En hembras, los máximos llegaron a los 6.200 pesos por kilo para lotes de excelente calidad, aptos tanto para corral como para futuras madres.

De esta manera, prácticamente toda la oferta se comercializó con fluidez, gracias a la participación de operadores locales y compradores provenientes de cinco provincias, que compitieron activamente por la hacienda consignada por Civardi y Blanco.

El cierre estuvo a cargo de un lote de vacas paridas CUT, que puso el broche final a una jornada con una destacada convocatoria, buenos valores y una calidad de encierre que volvió a distinguir a esta plaza ganadera.

Como es tradición, el almuerzo compartido marcó el final del encuentro, mientras ya quedó confirmada la próxima cita comercial: el 16 de julio, cuando la feria volverá a abrir sus puertas para una nueva jornada de negocios ganaderos.

Estos fueron los valores:

Firma: Daniel Blanco e/c Daniel Civardi

Remate: Físico

Plataforma/Lugar: Sociedad Rural Cnel. Dorrego

Martillo: Daniel Blanco

Animales: 1.344

Categorías: Gordo – Invernada – Cría

Plazo: 30-60 días-90

Fuente: Hinding

Informe: Hinding (13-06-26).