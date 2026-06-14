(Entrevista en LA DORREGO) Obras, contención y sentido de pertenencia: el presente de Independiente según su presidente

El presidente del Club Independiente, Julián Madariaga, destacó por LA DORREGO el crecimiento de la institución, el trabajo de las subcomisiones, la importancia de la contención de niños y jóvenes y el avance de distintas obras que se desarrollan en la sede social y en el Complejo Predio Centenario. Además, confirmó que no continuará al frente de la presidencia cuando finalice su mandato en noviembre.

Madariaga remarcó que el club cumple una función social cada vez más relevante. “Hoy el Club Independiente, entre todas las disciplinas que tenemos, aloja semanalmente y durante el lapso de competencias a los fines de semana alrededor de 400 chicos”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que los tiempos actuales exigen una mayor atención por parte de las instituciones. “Del lado del dirigente, nosotros lo que tenemos que hacer, si bien es más que preocuparnos, es ocuparnos de la situación y tratar de estar un poquitito más próximos a las causas y a las situaciones que se pueden generar”, afirmó.

Explicó que el club trabaja en conjunto con las subcomisiones para acompañar distintas situaciones y destacó el apoyo de áreas municipales. “Seguramente trabajemos con el área de Género y Diversidad en algunas charlas que van a empezar a hacer a nivel institucional. Nos presentaron la propuesta, nos pareció correcto y algo lógico para tratarlo”, indicó.

Madariaga también resaltó la responsabilidad que implica recibir a cientos de deportistas cada semana. “Preparar un club para que esté a la altura de los 400 nenes que pasan durante la semana es una responsabilidad enorme”, expresó.

Asimismo, valoró el compromiso de las familias y planteó la necesidad de fortalecer algunos aspectos vinculados al acompañamiento durante las prácticas deportivas. “A mí me gusta que los profes trabajen con total libertad y tranquilidad. Creo que el desarrollo del nene es diferente porque rompe ese vínculo de que lo está mirando el padre o la madre”, opinó.

Uno de los principales logros recientes fue la remodelación de la cancha de pelota a paleta. Según explicó Madariaga, la iniciativa surgió de la subcomisión de la disciplina y se concretó tras más de un año de trabajo.

“La subcomisión de pelota-paleta nos planteó un proyecto para colocar un blindex en la parte del rebote de la cancha. Era una obra muy importante”, recordó.

La propuesta inicial se amplió con mejoras integrales en el espacio. “Sugerimos hacer algunos arreglos para que quede todo en orden y en regla. Arreglaron la parte del balcón, el techo, pintaron toda la cancha nuevamente e hicieron un trabajo bárbaro”, destacó.

“La subcomisión se puso toda la obra al hombro y tuvo el apoyo del club, no solamente con el recurso económico sino también con lo que se iba necesitando”, subrayó.

“Tuvimos la posibilidad de tener la fecha de Primera y una cancha repleta. Joaquín Rodríguez tuvo la suerte de ganar de local y compitió en la élite de la pelota a paleta, que es un logro inmenso”, señaló.

Además, confirmó que las mejoras continuarán con la construcción de un buffet detrás del blindex para ampliar las comodidades del público.

Madariaga destacó el impacto positivo del Complejo Predio Centenario en el crecimiento del fútbol del club.

“Hoy tenemos 170 chicos que hacen fútbol en el club entre escuelitas, menores, infantiles y fútbol mayor”, precisó.

“Pienso que la responsabilidad de que se haya dado esta matrícula tiene mucho que ver con el predio”, sostuvo.

Este año también fueron inaugurados los vestuarios, una obra que acerca al proyecto a su etapa final.

“Prácticamente empieza a darle fin y a culminar con lo que fue la obra del Complejo Predio Centenario”, expresó.

“Hoy, el fútbol ya volvió a tener su espacio dentro del club, que es algo muy importante también”, aseguró.

Entre las actividades destacadas, Madariaga recordó el homenaje a Karina Hollender: “La cancha número 3 de tenis lleva su nombre. Fue un momento muy emotivo, muy lindo y no menos reconocer a una persona tan importante para el club como lo fue Karina”.

También resaltó el crecimiento del básquet, disciplina que participa en la Liga BASP. “Se han acercado nuevos chicos, se han formado buenas categorías y se están logrando cosas importantes dentro de lo que es el básquet”, señaló.

Respecto del patín, destacó la convocatoria de dos deportistas a una competencia provincial. “Tenemos una escuela de patín en la cual también contenemos a 50 o 60 patinadoras y patinadores. Creo que eso es lo importante”, afirmó.

Madariaga consideró que el verdadero valor de cada disciplina se refleja en la cantidad de personas que participan. “Lo importante es que cuando vos mirás la matrícula deportiva decís: tengo 400 o 500 personas que pasan por el club haciendo deporte. Y eso es lo que nos tiene que llenar de orgullo”, sostuvo.

Luego, celebró la recuperación de la vida social dentro de la sede: “Los nenes lo están teniendo como punto de encuentro”.

Según explicó, muchos chicos permanecen en el lugar después de las actividades deportivas y fortalecen así el sentido de pertenencia. “Es algo hermoso. Hubo un período de tiempo que no se frecuentaba y hoy se ha recuperado”, sentenció.

Además, destacó iniciativas como los encuentros para intercambiar figuritas y la convivencia entre distintas disciplinas. “Es re lindo ver al club así y verlo lleno de chicos”, expresó.

Con vistas al nuevo aniversario institucional, que se celebrará el 12 de septiembre, la comisión directiva trabaja en nuevas mejoras.

“Estamos arreglando la sede bastante profundo”, indicó Madariaga.

Las tareas incluyen intervenciones en el gimnasio, el techo, canaletas internas y otros sectores del edificio. “Se va a pintar la sede social y se van a poner a disposición ciertos lugares que todavía no están en uso”, detalló.

Madariaga confirmó que su mandato finalizará en noviembre y que no continuará al frente de la presidencia.

Amplió que La decisión responde a la necesidad de renovar liderazgos dentro de la institución. “Hace falta innovación, aire nuevo, sangre nueva”, explicó.

De todos modos, aseguró que continuará colaborando desde otro lugar. “Vamos a seguir con la misma línea de trabajo porque van a seguir los chicos que vienen trabajando y yo voy a seguir trabajando con ellos, pero desde otro lugar”, señaló.

Por último, destacó la estabilidad institucional y el acompañamiento de los socios. Actualmente, el club cuenta con alrededor de 1.100 socios activos.

“El club necesita que haya cabezas que continuamente sigan pensando y evolucionando y llevando el club a más. Uno ya lo hizo por un cierto período, ahora creo que es el momento de que lo haga otra persona”, concluyó.

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14-06-26