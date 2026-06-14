(Entrevista en LA DORREGO) Braghero destacó el impacto positivo del adelantamiento de la vacunación antigripal

El director municipal de Salud, Santiago Braghero, aseguró por LA DORREGO que la circulación de influenza en nuestra ciudad se encuentra dentro de los parámetros previstos para esta época del año y destacó que no existe un desborde sanitario.

“Estamos dentro de lo esperado, lo que preveíamos que iba a pasar, no tenemos un desborde sanitario, por lo menos hasta el día de hoy. La situación viene contenida porque la habíamos previsto”, afirmó.

Braghero explicó que la influenza que circula actualmente presenta una mayor virulencia que en temporadas anteriores, motivo por el cual las autoridades sanitarias adelantaron un mes la campaña de vacunación.

“Es la gripe de todos los años que sabíamos que este año era más virulenta, por eso es que se adelantó calendariamente un mes la vacunación”, señaló.

El profesional indicó que, pese a las dificultades iniciales en la disponibilidad de dosis, la estrategia permitió reducir el impacto entre los grupos de riesgo.

“Si bien tuvimos, como pasó en todo el país, la disminución de la disponibilidad de vacunas, el hecho de haber adelantado un tiempo la vacunación hizo que el impacto sea menor en la población de riesgo”, sostuvo.

Actualmente existen pacientes internados por cuadros respiratorios, aunque la situación permanece controlada.

Según explicó, el objetivo del comunicado emitido por el hospital fue alertar a la comunidad sobre el período de mayor circulación viral.

“Estamos en el período crítico de la semana epidemiológica crítica, donde más contagios se dan de esta enfermedad respiratoria”, indicó.

Braghero recordó la importancia de respetar medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo ante síntomas respiratorios, la ventilación de los ambientes y la permanencia en el hogar cuando aparecen los primeros síntomas.

“Si empiezo con síntomas no tengo que ir a trabajar, sino consultar y pedir el certificado para evitar contagiar a otros. Podemos usar el barbijo, que ayuda mucho también”, expresó.

El funcionario explicó que los síntomas iniciales de la influenza son similares a los de otras enfermedades respiratorias.

“Una gripe, un coronavirus o un COVID empiezan de la misma manera. Fiebre, tos, moco. “Lo que hoy en día está circulando es la influenza A, el H3N2, que es el virus de esta época”, dijo.

Respecto de la vacunación, destacó que la mayoría de la población comprende la importancia de las vacunas y recordó que su función principal consiste en evitar cuadros graves y complicaciones.

“Las vacunas no hacen que uno no se vaya a enfermar, sino que hacen que uno no se enferme gravemente o no tenga las complicaciones graves que lo pueden llevar a la muerte”, explicó.

También se refirió al impacto de la desinformación surgida tras la pandemia y remarcó que las vacunas actuales contra COVID-19 son seguras.

“Las vacunas que tenemos del COVID son vacunas de ARN mensajero, que ya se demostraron que son seguras”, afirmó.

En relación con los factores que favorecen la propagación de las enfermedades respiratorias durante el invierno, Braghero señaló que la principal causa es la permanencia en espacios cerrados y con poca ventilación.

“Cuando hay frío la gente pasa más tiempo en lugares chicos, encerrados y con poca ventilación. Eso es fundamental”, indicó.

Consultado sobre cuándo corresponde concurrir a una guardia médica, explicó que los pacientes sin factores de riesgo pueden solicitar un turno programado, mientras que quienes presentan enfermedades preexistentes o síntomas de gravedad deben recibir atención inmediata.

“Si empiezo con dificultad respiratoria, me agito o me falta el aire, ahí sí voy a la guardia porque necesito atención inmediata”, señaló.

Según detalló, el período de mayor circulación de influenza se concentra entre fines de mayo, junio y principios de julio.

“Estamos justo en el medio. Fines de mayo, junio y principios de julio son el momento más complejo”, aseguró.

Braghero informó además que los cuadros respiratorios representan actualmente el principal motivo de consulta e internación en el hospital. Al momento de la entrevista, había cinco pacientes adultos internados por estas patologías.

“La gripe tiene mortalidad. Cuando evoluciona mal deriva en una neumonía viral que puede condicionar una insuficiencia respiratoria grave”, advirtió.

Asimismo, explicó que los casos más graves suelen registrarse en personas con factores de riesgo, sin vacunación o con consultas médicas tardías.

“Generalmente los pacientes que se agravan son pacientes que no están vacunados y que tienen condicionantes de enfermedad que favorecen la gravedad”, sostuvo.

En cuanto a la vacunación antigripal, informó que actualmente existe stock suficiente en el distrito.

Las vacunas se aplican en el Hospital Municipal y en las distintas salas de atención del distrito.

Sifilis

Por otra parte, Braghero se refirió al incremento de casos de sífilis registrado durante el último año. Si bien aclaró que Coronel Dorrego se mantiene por debajo de la media nacional, reconoció un aumento respecto de los valores habituales.

“El número que teníamos a final del año pasado era por encima de lo normal, pero bastante por debajo de la media nacional”, explicó.

Según consideró, se trata de una problemática multifactorial vinculada tanto a cambios en los hábitos de cuidado como a la necesidad de reforzar las campañas de información.

“Si uno no está permanentemente dando información, la población tiende a relajarse un poco”, afirmó.

Disponibilidad de medicamentos e insumos

Respecto de la situación presupuestaria del sistema de salud, aseguró que no existen faltantes de medicamentos ni de insumos esenciales, aunque reconoció mayores restricciones económicas.

“La situación presupuestaria está complicada. No tenemos faltantes de medicamentos esenciales ni de insumos esenciales, el sistema sanitario sigue funcionando, pero hay una situación presupuestaria compleja”, manifestó.

Triquinosis

Finalmente, al ser consultado sobre la triquinosis, informó que hasta el momento no se registran casos en el partido de Coronel Dorrego.

“No tenemos notificación al día de hoy de casos de triquinosis en el partido”, indicó.

Como recomendación, insistió en la necesidad de consumir únicamente productos de origen porcino que cuenten con los controles correspondientes.

“Es fundamental que el producto esté testeado. La gente no debe consumir productos de origen casero que no estén testeados”, concluyó.

Escuchá la nota:

14-06-26