Se desarrolla en Coronel Dorrego el 22º Foro de Jefes de Compras Municipales

Por Gustavo Blázquez / Prensa MCD

Con una destacada participación de representantes llegados desde distintos puntos del territorio bonaerense, se lleva a cabo en el Centro Cultural Municipal el 22º Foro de Jefes de Compras Municipales.

El acto inaugural fue presidido por el intendente Juan Chalde, quien, acompañado por funcionarios municipales, dio la bienvenida a más de un centenar de asistentes que participan del encuentro.

Al comenzar su discurso, Chalde expresó su satisfacción por el reconocimiento recibido por el jefe de Compras local, Lucio Zarzoso, quien fue ovacionado por sus pares de otros municipios.

“Nos gusta que vengan a Dorrego porque queremos mostrar nuestro lugar y las cosas que aquí se producen. Además, este Foro tiene un valor muy significativo porque permite intercambiar conocimientos. Incluso quienes tienen muchos años de experiencia en esta compleja tarea de ser jefe de Compras enfrentan continuamente nuevos desafíos”, señaló.

El jefe comunal destacó que los cambios permanentes y las crecientes exigencias planteadas por las administraciones municipales impactan directamente en el área. “Los intendentes queremos que compren barato, que compren bien; a veces, incluso, que no compren porque no alcanza el dinero. Pero después nos enojamos si falta una lamparita o una cubierta para el camión. Somos bastante difíciles de conformar”, expresó con tono distendido.

Asimismo, remarcó la preocupación existente por la situación financiera de los municipios. “Los distritos del interior, que dependemos en gran medida de la coparticipación, estamos viviendo esta situación con mucha preocupación. Esto recarga aún más el trabajo de quienes tienen a cargo las compras”, afirmó.

En ese sentido, valoró la función que cumplen los responsables del área y la importancia de espacios como el Foro para intercambiar experiencias y fortalecer los procedimientos administrativos. “Es fundamental que puedan reunirse, compartir conocimientos y trabajar de la manera más prolija posible para mantener una buena relación con el Tribunal de Cuentas, que permanentemente ejerce su función de control”, agregó.

Sobre el cierre de su mensaje, Chalde realizó una reflexión vinculada al rol de la gestión pública. “Ustedes tienen mucho que ver con lo técnico, lo legal y lo contable, pero también es muy importante mantener un diálogo permanente con quienes conducen políticamente los destinos de la Municipalidad. Lo técnico, lo legal y lo contable deben adecuarse para hacer posible esas decisiones políticas que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos”, sostuvo.

Finalmente, destacó la dimensión humana que existe detrás de cada trámite administrativo. “Muchas veces trabajamos con expedientes de manera permanente, pero detrás de cada expediente hay una persona y detrás de cada persona hay una familia. Cuando tomamos decisiones no estamos manejando papeles; estamos trabajando sobre vidas, expectativas y necesidades. Por eso debemos ser eficientes desde lo contable, lo legal y lo técnico, sin perder de vista que nuestra tarea está orientada a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes”, concluyó el intendente de Coronel Dorrego.

A continuación, Leandro Donato, director de Compras del Municipio de Tandil e integrante de la Mesa Ejecutiva del Foro, entregó un presente al intendente Chalde y agradeció el recibimiento y las atenciones brindadas por la comunidad dorreguense. Además, destacó especialmente la producción olivícola, una de las actividades que otorgan identidad al distrito.

Posteriormente comenzaron las exposiciones previstas en el programa. El director de Obras Públicas, Leandro Unger; la directora de Asuntos Legales, Micaela De Battista; y el jefe de Compras, Lucio Zarzoso, abordaron distintos aspectos relacionados con el Fondo Municipal de Viviendas.

También se desarrolló una charla sobre el “Rol estratégico de los jefes de Compras en la logística de un plan de catástrofe”, a cargo del doctor Adolfo Quispe Laime, la ingeniera Carolina Macagnani y la magíster Silvina Gherardi, integrantes del Hospital Municipal Leónidas Lucero de Bahía Blanca, entre otros temas que formaron parte de la agenda abierta del encuentro. (12-06-26).