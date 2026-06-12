El espejismo de la popularidad digital

Las redes sociales ocupan hoy un lugar central en la vida cotidiana. Cambiaron la manera de informarnos, de comunicarnos y también de construir imagen pública. En cuestión de segundos, una publicación puede llegar a miles o, incluso, millones de personas, algo impensado hasta hace pocos años.

Sin embargo, junto con esa capacidad de difusión se ha instalado una tendencia discutible: medir la importancia de una idea, una acción o una persona por la cantidad de reacciones que obtiene en una pantalla. Los “Me Gusta”, las visualizaciones y los seguidores suelen presentarse como pruebas irrefutables de relevancia, cuando en realidad reflejan apenas una parte de un fenómeno mucho más complejo.

Esta lógica también alcanza a la política. No son pocos los dirigentes y funcionarios que exhiben, con orgullo, cifras de interacción en redes sociales como si esos números fueran suficientes para demostrar respaldo ciudadano o capacidad de gestión. Una publicación exitosa no equivale necesariamente a una adhesión profunda, del mismo modo que una gran cantidad de seguidores no garantiza liderazgo ni representación.

La experiencia demuestra que el interés digital y el compromiso real no siempre van de la mano. Un clic puede expresar simpatía, curiosidad o coincidencia momentánea, pero rara vez alcanza para medir la verdadera dimensión de una opinión pública. La participación ciudadana, la confianza construida con el tiempo y los resultados concretos siguen siendo elementos mucho más significativos.

Nadie discute la utilidad de las redes sociales. Son herramientas valiosas para informar, debatir y acercar posiciones. Sin embargo, la vida social y política continúa desarrollándose también fuera de las pantallas, como en los barrios, en las instituciones, en los lugares de trabajo y en cada espacio donde las personas interactúan de manera directa.

Por eso, conviene evitar la tentación de confundir visibilidad con importancia. O cantidad con calidad. Las métricas digitales pueden ofrecer información útil, pero no alcanzan para explicar por sí solas una realidad que siempre resulta más amplia, diversa y compleja que cualquier contador de reacciones. (12-06-26).