El espejismo de la popularidad digital
Usuarios de redes sociales, incluidos politicos, funcionarios y figuras públicas, suelen jactarse de cifras de interacción como símbolo de éxito, aunque la realidad rara vez cabe en un contador de reacciones.
Las redes sociales ocupan hoy un lugar central en la vida cotidiana. Cambiaron la manera de informarnos, de comunicarnos y también de construir imagen pública. En cuestión de segundos, una publicación puede llegar a miles o, incluso, millones de personas, algo impensado hasta hace pocos años.
Sin embargo, junto con esa capacidad de difusión se ha instalado una tendencia discutible: medir la importancia de una idea, una acción o una persona por la cantidad de reacciones que obtiene en una pantalla. Los “Me Gusta”, las visualizaciones y los seguidores suelen presentarse como pruebas irrefutables de relevancia, cuando en realidad reflejan apenas una parte de un fenómeno mucho más complejo.
Esta lógica también alcanza a la política. No son pocos los dirigentes y funcionarios que exhiben, con orgullo, cifras de interacción en redes sociales como si esos números fueran suficientes para demostrar respaldo ciudadano o capacidad de gestión. Una publicación exitosa no equivale necesariamente a una adhesión profunda, del mismo modo que una gran cantidad de seguidores no garantiza liderazgo ni representación.
La experiencia demuestra que el interés digital y el compromiso real no siempre van de la mano. Un clic puede expresar simpatía, curiosidad o coincidencia momentánea, pero rara vez alcanza para medir la verdadera dimensión de una opinión pública. La participación ciudadana, la confianza construida con el tiempo y los resultados concretos siguen siendo elementos mucho más significativos.
Nadie discute la utilidad de las redes sociales. Son herramientas valiosas para informar, debatir y acercar posiciones. Sin embargo, la vida social y política continúa desarrollándose también fuera de las pantallas, como en los barrios, en las instituciones, en los lugares de trabajo y en cada espacio donde las personas interactúan de manera directa.
Por eso, conviene evitar la tentación de confundir visibilidad con importancia. O cantidad con calidad. Las métricas digitales pueden ofrecer información útil, pero no alcanzan para explicar por sí solas una realidad que siempre resulta más amplia, diversa y compleja que cualquier contador de reacciones. (12-06-26).