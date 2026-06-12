(Entrevista en LA DORREGO) “Era abandono”: la nueva conducción trabaja para reabrir la Biblioteca Popular

La Biblioteca Popular de nuestra ciudad inicia una etapa de recuperación con una nueva comisión directiva que ya trabaja en la puesta en valor del edificio y en la reapertura de la institución.

El presidente de la entidad, Bernardo Blázquez, y la tesorera, Macarena Di Marco, explicaron por LA DORREGO que el principal desafío consiste en revertir el estado en que encontraron las instalaciones.

“A ciencia cierta, no te podría decir el tiempo que estuvo cerrada. Sí te puedo decir las condiciones en las que estaba: era abandono”, afirmó Blázquez. Según detalló, las primeras lluvias dejaron en evidencia filtraciones y problemas de humedad que afectaron parte del material bibliográfico. “Lo peor de todo es el estado de los libros. Al haber tanta agua y tanta filtración se genera mucha humedad. Esa humedad genera hongos y esos hongos son los que terminan perjudicando los libros”, señaló.

La conformación de la nueva comisión surgió tras una asamblea convocada para el recambio de autoridades. Blázquez destacó especialmente el trabajo previo de Cassiano Gutiérrez para concretar ese proceso. “Esto es una tarea de salvataje institucional. Es a consecuencia del trabajo de Casiano Gutiérrez, que durante mucho tiempo estuvo insistiendo para que se pueda hacer esta asamblea de recambio”, expresó.

Di Marco explicó que el proyecto se sostiene de manera autogestionada: “Absolutamente autogestionado por nuestra parte”, respondió al ser consultada sobre una posible participación municipal.

Entre las prioridades de la comisión figura la recuperación edilicia. “Acomodar el edificio, que tiene mucha filtración de agua y mucha humedad, es el primer paso que necesitamos dar”, indicó la tesorera. También mencionó la necesidad de incorporar servicios básicos y reorganizar el material existente antes de abrir las puertas a la comunidad.

Luego, adelantó que, en una primera etapa, impulsarán acciones para recaudar fondos destinados a las tareas de recuperación. Más adelante llegará una campaña de socios. “No contamos con un listado de lo que ya estuviese anteriormente, no contamos tampoco con un listado de los libros que hay, así que tenemos que ordenar todo y saber todo el stock que tenemos”, explicó.

La futura actividad de la biblioteca incluirá propuestas vinculadas con la promoción de la lectura. “Ideas hay muchísimas”, aseguró Di Marco. Entre ellas, mencionó talleres literarios, trabajo conjunto con las escuelas y actividades para acercar a niños y jóvenes a los libros.

Blázquez informó que ya estableció contactos con instituciones de referencia para recibir asesoramiento técnico. Entre ellas, mencionó a la Biblioteca Rivadavia y a la Universidad Nacional del Sur. El objetivo consiste en obtener apoyo para la recuperación del material afectado por la humedad y para la organización del fondo bibliográfico.

La comisión también prevé convocar voluntarios. “Se nos ocurrió llamar a voluntarios a que vengan justamente a este taller, a aprender en conjunto a todos nosotros cómo rescatar un material bibliográfico con humedad y con hongos”, sostuvo el presidente.

Respecto de los hábitos de lectura, ambos dirigentes coincidieron en la importancia de fomentar el vínculo de las nuevas generaciones con los libros. Di Marco destacó el trabajo que realizan los jardines de infantes y escuelas para acercar la lectura a los niños. “Es algo que tenemos muy presente a la hora de plantear una idea con la biblioteca y es acercarnos a los jardines y a las primarias”, afirmó.

Por el momento, la comisión no establece una fecha de reapertura. “No tenemos una fecha prefijada de apertura porque sería mentirnos a nosotros mismos. Todavía tiene que pasar mucha agua abajo del puente”, manifestó Blázquez.

Mientras avanzan las tareas de limpieza y recuperación, la respuesta de la comunidad resulta alentadora para los integrantes de la nueva conducción. “Fueron muchos comentarios positivos”, destacó el presidente, quien valoró el acompañamiento de vecinos, colaboradores y futuros socios.

Al cierre de la entrevista, Di Marco agradeció el respaldo recibido y renovó el compromiso del grupo de trabajo. “Tenemos muchas ganas y tenemos mucha fuerza también y muchas ideas, así que dentro de poquito ya no más vamos a ir anunciando las fechas”, concluyó.

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12-06-26