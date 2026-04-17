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Alerta amarilla para la tarde y noche del sábado

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Coronel Dorrego y buena parte del sudoeste bonaerense con vigencia para la tarde y la noche de este sábado 18 de abril.

“A partir de la tarde del sábado se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”, destaca el informe.

En cuanto al viento se esperan “ráfagas aisladas de hasta 70 km/h asociadas a las tormentas y ocasional caída de granizo. No se esperan para nuestra zona acumulados de relevancia”. (17-04-26).

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