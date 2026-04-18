Independiente de Dorrego ganó en el adelantado de la sexta

Independiente de nuestra ciudad venció anoche 2-0 a Esperanza en Monte Hermoso en el partido que abrió la sexta fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa, que se completará mañana.

Agustín Biragnet, en el primer tiempo, y Tomas Matti, en el segundo, anotaron los goles.

El rojo jugó con uno menos desde los 33 minutos de la primera etapa por la expulsión de Diego Banegas (roja directa). En el local también vio la roja Andrés Ferrarello a falta de 3 minutos para la finalización.

Así sigue la programación / Domingo 19/04

14:00 Monte VS Ventana

14:00 Pelota VS Ferroviario

14:00 Porteño VS Alumni

14:00 Progreso VS Villa Rosa

14:30 Suteryh VS Divisorio

14:30 Independiente VS Almaceneros

14:30 San Martin VS SUPA

POSICIONES: Atlético MH e Independiente CD, 15 puntos; Independiente CD, Ferroviario, Suteryh y Porteño, 12; Ventana, 10; Independiente CP y Almaceneros, 9; Alumni, 7; San Martín y Villa Rosa, 6; Progreso, 4; SUPA, 3; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0. (Con información de Bola 8). (18-04-26).