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Independiente de Dorrego ganó en el adelantado de la sexta

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AGUSTÍN BIRAGNET / FOTO BOLA 8 (ARCHIVO)

Independiente de nuestra ciudad venció anoche 2-0 a Esperanza en Monte Hermoso en el partido que abrió la sexta fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa, que se completará mañana.

Agustín Biragnet, en el primer tiempo, y Tomas Matti, en el segundo, anotaron los goles.

El rojo jugó con uno menos desde los 33 minutos de la primera etapa por la expulsión de Diego Banegas (roja directa). En el local también vio la roja Andrés Ferrarello a falta de 3 minutos para la finalización.

Así sigue la programación / Domingo 19/04

14:00 Monte VS Ventana
14:00 Pelota VS Ferroviario
14:00 Porteño VS Alumni
14:00 Progreso VS Villa Rosa
14:30 Suteryh VS Divisorio
14:30 Independiente VS Almaceneros
14:30 San Martin VS SUPA

POSICIONES: Atlético MH e Independiente CD, 15 puntos; Independiente CD, Ferroviario, Suteryh y Porteño, 12; Ventana, 10; Independiente CP y Almaceneros, 9; Alumni, 7; San Martín y Villa Rosa, 6; Progreso, 4; SUPA, 3; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0. (Con información de Bola 8). (18-04-26).

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