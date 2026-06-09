Juegos Bonarenses: más de 1.600 jóvenes participarán de la etapa local

La etapa local juvenil de los Juegos Bonaerenses 2026 se pone en marcha en Coronel Dorrego con la participación de más de 1600 jóvenes de todo el distrito.

Las primeras actividades comenzarán esta semana con ajedrez, pádel, tenis y tenis de mesa.

El jueves 11, se desarrollará la competencia de ajedrez, desde las 9 horas en el CPT de Aparicio, y pádel, también desde las 9 horas en Canchas Conejo.

El viernes 12, será el turno del tenis, a las 9, en el Club Independiente, y del tenis de mesa, desde las 12, en el polideportivo.

El cronograma continuará el martes 16, con fútbol tenis, a las 9, en el polideportivo; el miércoles 17, con fútbol playa, a las 10, horas en la pista de caballos; el jueves 18, con atletismo convencional, a las 10, en la pista de atletismo; y el viernes 19, con atletismo PCD, también a las 10, en la pista de atletismo.

La actividad seguirá el lunes 22, con fútbol 11, desde las 9, en la cancha Ruso Andrade, y futsal s,ub 14, a las 12:30, en el polideportivo. El martes 23, se realizará pesca, a las 9, en Laguna Jorge; el miércoles 24, futsal sub 18, a las 9, en el polideportivo; el jueves 25, futsal sub 16, a las 9, en el polideportivo; y el viernes 26 beach voley, desde las 9, horas en el polideportivo. (09-06-26).