Deportes

Juegos Bonarenses: más de 1.600 jóvenes participarán de la etapa local

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
FOTO DE ARCHIVO

La etapa local juvenil de los Juegos Bonaerenses 2026 se pone en marcha en Coronel Dorrego con la participación de más de 1600 jóvenes de todo el distrito.

Las primeras actividades comenzarán esta semana con ajedrez, pádel, tenis y tenis de mesa.

El jueves 11, se desarrollará la competencia de ajedrez, desde las 9 horas en el CPT de Aparicio, y pádel, también desde las 9 horas en Canchas Conejo.

El viernes 12, será el turno del tenis, a las 9, en el Club Independiente, y del tenis de mesa, desde las 12, en el polideportivo.

El cronograma continuará el martes 16, con fútbol tenis, a las 9, en el polideportivo; el miércoles 17, con fútbol playa, a las 10, horas en la pista de caballos; el jueves 18, con atletismo convencional, a las 10, en la pista de atletismo; y el viernes 19, con atletismo PCD, también a las 10, en la pista de atletismo.

La actividad seguirá el lunes 22, con fútbol 11, desde las 9, en la cancha Ruso Andrade, y futsal s,ub 14, a las 12:30, en el polideportivo. El martes 23, se realizará pesca, a las 9, en Laguna Jorge; el miércoles 24, futsal sub 18, a las 9, en el polideportivo; el jueves 25, futsal sub 16, a las 9, en el polideportivo; y el viernes 26 beach voley, desde las 9, horas en el polideportivo. (09-06-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Suspendieron la fecha del fútbol local

Monte pone en juego el puntaje ideal frente al entonado Progreso

El fútbol como lenguaje universal: la historia de superación de Silvestre Borgett

Tania De Marco es campeona argentina y fue convocada a la Selección Nacional

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior