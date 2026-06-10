Política

Qué temas tratará este miércoles el Concejo local

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Hoy miércoles 10 de junio se realizará la 788º sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Se iniciará a las 13,30 y será emisión de LA DORREGO.

Este es el orden del día:

1.- ACTAS Y VERSIONES GRABADAS

  • 1.1.- Acta N° 1174° – 787º Sesión Ordinaria.

2.- CORRESPONDENCIA

  • 2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.

3.- COMUNICACIONES

3.1.- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

  • 3.1.1.- Comunicación N° 08: Promulgación de las Ordenanzas N° 4818, 4819, 4820 y 4821/26.

4.- DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO; OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

  • 4.1.1.- Expte. N° 0101/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza autorizando obra de red cloacal en calle Gabino Ezeiza.

  • 4.1.2.- Expte. N° 0279/25 – HCD: Proyecto de Ordenanza declarando de interés público el mantenimiento y construcción de veredas.

4.2.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO:

  • 4.2.1.- Expte. N° 0097/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza estableciendo procedimiento de respuestas a comunicaciones del HCD.

4.3.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO; Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

  • 4.3.1.- Expte. N° 0100/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza adhiriendo al régimen de inmuebles fiscales, Ley 21.477.

5.- ASUNTOS ENTRADOS

5.1.- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

  • 5.1.1.- Expte. N° 0102/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza convalidando Convenio Marco con la Unión Industrial de Bahía Blanca.

  • 5.1.2.- Expte. N° 0103/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza autorizando Leasing con Provincia Leasing S.A.

5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR:

  • 5.2.1.- Expte. N° 0106/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza declarando de interés municipal el 94° Aniversario del Centro Social Valenciano de San Román.

  • 5.2.2.- Expte. N° 0107/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza instituyendo la Jornada Anual de Reconocimiento “Embajadores Dorreguenses”.

  • 5.2.3.- Expte. N° 0108/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando a la Cámara de Diputados el pronto tratamiento del Proyecto de Ley referido al Saneamiento y Normalización de IOMA.

5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES FUERZA PATRIA:

  • 5.3.1.- Expte. N° 0109/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando reductor de velocidad combinado con senda peatonal en calle Pte. Perón.

  • 5.3.2.- Expte. N° 0110/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo establecer el régimen de guardias pasivas para el servicio de Sepelios.

  • 5.3.3.- Expte. N° 0111/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo mayor iluminación en el acceso a San Román.

  • 5.3.4.- Expte. N° 0106/26 – HCD: Minuta de Comunicación solicitando informes referentes a la Resolución N° 62/25.

5.4.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA:

  • 5.4.1.- Expte. N° 0104/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo mejorar la seguridad vial en el acceso al Cementerio.

  • 5.4.2.- Expte. N° 0105/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo dotar de tapas adecuadas a los cestos de residuos ubicados en la vía pública. (10-06-26).

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