Qué temas tratará este miércoles el Concejo local
Hoy miércoles 10 de junio se realizará la 788º sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Se iniciará a las 13,30 y será emisión de LA DORREGO.
Este es el orden del día:
1.- ACTAS Y VERSIONES GRABADAS
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1.1.- Acta N° 1174° – 787º Sesión Ordinaria.
2.- CORRESPONDENCIA
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2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.
3.- COMUNICACIONES
3.1.- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
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3.1.1.- Comunicación N° 08: Promulgación de las Ordenanzas N° 4818, 4819, 4820 y 4821/26.
4.- DICTÁMENES DE COMISIONES
4.1.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO; OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:
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4.1.1.- Expte. N° 0101/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza autorizando obra de red cloacal en calle Gabino Ezeiza.
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4.1.2.- Expte. N° 0279/25 – HCD: Proyecto de Ordenanza declarando de interés público el mantenimiento y construcción de veredas.
4.2.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO:
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4.2.1.- Expte. N° 0097/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza estableciendo procedimiento de respuestas a comunicaciones del HCD.
4.3.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO; Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
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4.3.1.- Expte. N° 0100/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza adhiriendo al régimen de inmuebles fiscales, Ley 21.477.
5.- ASUNTOS ENTRADOS
5.1.- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
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5.1.1.- Expte. N° 0102/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza convalidando Convenio Marco con la Unión Industrial de Bahía Blanca.
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5.1.2.- Expte. N° 0103/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza autorizando Leasing con Provincia Leasing S.A.
5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR:
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5.2.1.- Expte. N° 0106/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza declarando de interés municipal el 94° Aniversario del Centro Social Valenciano de San Román.
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5.2.2.- Expte. N° 0107/26 – HCD: Proyecto de Ordenanza instituyendo la Jornada Anual de Reconocimiento “Embajadores Dorreguenses”.
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5.2.3.- Expte. N° 0108/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando a la Cámara de Diputados el pronto tratamiento del Proyecto de Ley referido al Saneamiento y Normalización de IOMA.
5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES FUERZA PATRIA:
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5.3.1.- Expte. N° 0109/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando reductor de velocidad combinado con senda peatonal en calle Pte. Perón.
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5.3.2.- Expte. N° 0110/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo establecer el régimen de guardias pasivas para el servicio de Sepelios.
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5.3.3.- Expte. N° 0111/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo mayor iluminación en el acceso a San Román.
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5.3.4.- Expte. N° 0106/26 – HCD: Minuta de Comunicación solicitando informes referentes a la Resolución N° 62/25.
5.4.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA:
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5.4.1.- Expte. N° 0104/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo mejorar la seguridad vial en el acceso al Cementerio.
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5.4.2.- Expte. N° 0105/26 – HCD: Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo dotar de tapas adecuadas a los cestos de residuos ubicados en la vía pública. (10-06-26).