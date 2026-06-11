Ajedrez en Aparicio: se disputó la instancia local de los Juegos Bonaerenses

Esta mañana se llevó a cabo la instancia local de los Torneos Bonaerenses de ajedrez en las instalaciones del CEPT de Aparicio. Participaron estudiantes de la Escuela Técnica de Coronel Dorrego, la EES N.º 2, la EES N.º 3 de El Perdido, el Instituto Maestro Lequerica y el CEPT N.º 35, además del acompañamiento de la Dirección de Deportes de Coronel Dorrego.

La competencia se desarrolló bajo el sistema americano y a un ritmo de juego de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugada, en las categorías Sub 14 y Sub 16 masculinas.

La categoría Sub 14 fue sumamente reñida y culminó con un triple empate en el primer puesto, lo que obligó a disputar un triangular de desempate. Allí, el representante local Joaquín Della Libera logró imponerse y obtener la clasificación. Álvaro Vega finalizó en el segundo lugar, mientras que Tomás Irazusta ocupó el tercer puesto.

En la categoría Sub 16, otro jugador local, Octavio Iriarte, tuvo una actuación impecable al ganar todas las partidas disputadas y quedarse con el primer puesto de manera invicta. Lautaro Gigena se ubicó en la segunda posición y Juan Sandobal completó el podio en el tercer lugar.

Por su parte, en las categorías Mayores, Sub 14 Femenino y Sub 18 Masculino clasificaron de manera directa, al no contar con oponentes en sus respectivas categorías, Rubén Ponce, Luz Esmay y Valentino Mascioli.

Además de la competencia oficial, se disputaron partidas libres y de exhibición en ritmos blitz de 3+2 y 5+0, en las que participaron destacados jugadores de la liga local y profesores acompañantes, entre ellos Jorge Martínez, Rubén Ponce, Pichu Piñero y Ángel Braian Tejada.

La jornada se desarrolló en un excelente clima de camaradería y competencia, permitiendo a los jóvenes ajedrecistas sumar experiencia y disfrutar de una nueva edición de los Torneos Bonaerenses. (11-06-26).