Un bahiense resultó gravemente herido tras un vuelco en la Ruta 22

Un trabajador bahiense de 32 años sufrió graves lesiones luego de salir despedido de una camioneta que volcó en la Ruta Nacional 22, entre Chichinales y Villa Regina, en Río Negro.

El siniestro ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 19.30, a la altura del kilómetro 1125, en inmediaciones del Club Hípico El Chiripá. La camioneta, una Chevrolet S10 doble cabina 4×4 de color gris, circulaba en sentido este-oeste con destino a Allen.

Los ocupantes fueron identificados como Cristian Muñoz, de 40 años; Nahuel Bruno, de 23; Óscar Roth, de 61, quien conducía el vehículo; y Matías Rivata, de 32, el trabajador que fue derivado al centro asistencial tras el accidente.

Tal como señala el portal LCR, Rivata iba sentado en la parte trasera derecha y fue expulsado del habitáculo durante los tumbos que dio la camioneta.

De acuerdo con la información policial, el conductor perdió el control del rodado por una combinación de velocidad, las características del trazado y la falta de iluminación en ese sector de la ruta. Tras despistar y volcar, la camioneta terminó apoyada sobre su lateral derecho dentro de la isleta que divide los carriles de la autovía.

Antes de que llegara la Policía Caminera, una ambulancia del hospital local trasladó al ocupante que había salido despedido. Con el correr de los minutos, otras dos personas también fueron asistidas, pero no presentaban heridas de consideración. El conductor no requirió atención médica.

A partir de los estudios realizados en el hospital, se determinó que Rivata sufrió fracturas múltiples en la columna, lesiones que fueron calificadas como graves.

Por el hecho, la fiscalía dispuso el inicio de actuaciones por “lesiones graves en accidente de tránsito”. Además, se notificó e imputó al conductor y se ordenó el secuestro de la camioneta.

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales, Criminalística y Salud Pública. También intervinieron dos dotaciones de Bomberos de Villa Regina, con 10 efectivos, para realizar tareas de limpieza sobre la calzada y asistir en el sector del vuelco.

El accidente volvió a poner bajo la lupa la peligrosidad de ese tramo de la Ruta 22, donde en el último tiempo se registraron otros siniestros, especialmente vuelcos. Según indicaron desde la zona, la falta de iluminación y las curvas y contracurvas del sector representan un riesgo para quienes no conocen el camino o circulan a velocidad elevada. (Fuente y foto La Brújula 24). (11-06-26).