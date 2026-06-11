Deportes

La Liga de Fútbol dorreguense lamentó el fallecimiento del árbitro Mario Ciraudo

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Mario Ciraudo, a los 61 años, un referente en el arbitraje de Bahía Blanca y la región. A su vez, fue instructor nacional y presidente de la Cooperativa Independiente de Árbitros de Fútbol.

Entre los momentos destacados de su carrera, Ciraudo siempre recordaba que le tocó ser uno de los jueces en el partido exhibición de Showbol que protagonizó Diego Armando Maradona en Bahía Blanca, en la cancha de Estudiantes en octubre de 2007.

“La Liga del Sur lamenta profundamente el fallecimiento de Mario Ciraudo, instructor nacional y referente del arbitraje bahiense; y envía condolencias a familiares y seres queridos”, publicó la entidad madre de nuestro fútbol en las redes sociales.

Por su parte, la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego “lamenta profundamente el fallecimiento del árbitro bahiense Mario Ciraudo, quien tuvo una destacada trayectoria en nuestro fútbol y también participó, junto a su Colegio de Árbitros, en los torneos de divisiones menores”.

“Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y deseándoles mucha fuerza ante tan dolorosa pérdida”, comunicó nuestra Liga.

Sus restos fueron velados ayer para su inumación mañana viernes, a las 9,30, en el cementerio bahiense.

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Ajedrez en Aparicio: se disputó la instancia local de los Juegos Bonaerenses

Juegos Bonarenses: más de 1.600 jóvenes participarán de la etapa local

Suspendieron la fecha del fútbol local

Monte pone en juego el puntaje ideal frente al entonado Progreso

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior