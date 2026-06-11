La Liga de Fútbol dorreguense lamentó el fallecimiento del árbitro Mario Ciraudo

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Mario Ciraudo, a los 61 años, un referente en el arbitraje de Bahía Blanca y la región. A su vez, fue instructor nacional y presidente de la Cooperativa Independiente de Árbitros de Fútbol.

Entre los momentos destacados de su carrera, Ciraudo siempre recordaba que le tocó ser uno de los jueces en el partido exhibición de Showbol que protagonizó Diego Armando Maradona en Bahía Blanca, en la cancha de Estudiantes en octubre de 2007.

“La Liga del Sur lamenta profundamente el fallecimiento de Mario Ciraudo, instructor nacional y referente del arbitraje bahiense; y envía condolencias a familiares y seres queridos”, publicó la entidad madre de nuestro fútbol en las redes sociales.

Por su parte, la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego “lamenta profundamente el fallecimiento del árbitro bahiense Mario Ciraudo, quien tuvo una destacada trayectoria en nuestro fútbol y también participó, junto a su Colegio de Árbitros, en los torneos de divisiones menores”.

“Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y deseándoles mucha fuerza ante tan dolorosa pérdida”, comunicó nuestra Liga.

Sus restos fueron velados ayer para su inumación mañana viernes, a las 9,30, en el cementerio bahiense.