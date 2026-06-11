Dorrego será sede este viernes del Foro de Jefes de Compras de la Provincia

Mañana viernes, Coronel Dorrego será sede del 22do. Foro de Jefes de Compras Municipales de la Provincia de Buenos Aires. El encuentro se desarrollará a partir de las 10 en el Centro Cultural Municipal.

Según informó el jefe de Compras de la comuna, Lucio Zarzoso, la jornada comenzará con las palabras de bienvenida del intendente Juan Carlos Chalde.

Posteriormente, el director de Obras Públicas, Leandro Unger; la directora de Asuntos Legales, Micaela De Battista; y el propio Zarzoso expondrán sobre el Fondo Municipal de Viviendas.

Luego se abordará el tema “Rol estratégico de los jefes de compras en la logística de un plan de catástrofe”, a cargo del doctor Adolfo Quispe Laime, la ingeniera Carolina Macagnani y la magíster Silvina Gherardi, integrantes del Hospital Municipal Leónidas Lucero de Bahía Blanca.

El programa incluirá además otras exposiciones y espacios de intercambio sobre temas vinculados a la gestión de compras y contrataciones en los municipios bonaerenses. (11-06-26).