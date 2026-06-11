La ciudad

Dorrego será sede este viernes del Foro de Jefes de Compras de la Provincia

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
ARCHIVO

Mañana viernes, Coronel Dorrego será sede del 22do. Foro de Jefes de Compras Municipales de la Provincia de Buenos Aires. El encuentro se desarrollará a partir de las 10 en el Centro Cultural Municipal.

Según informó el jefe de Compras de la comuna, Lucio Zarzoso, la jornada comenzará con las palabras de bienvenida del intendente Juan Carlos Chalde.

Posteriormente, el director de Obras Públicas, Leandro Unger; la directora de Asuntos Legales, Micaela De Battista; y el propio Zarzoso expondrán sobre el Fondo Municipal de Viviendas.

Luego se abordará el tema “Rol estratégico de los jefes de compras en la logística de un plan de catástrofe”, a cargo del doctor Adolfo Quispe Laime, la ingeniera Carolina Macagnani y la magíster Silvina Gherardi, integrantes del Hospital Municipal Leónidas Lucero de Bahía Blanca.

El programa incluirá además otras exposiciones y espacios de intercambio sobre temas vinculados a la gestión de compras y contrataciones en los municipios bonaerenses. (11-06-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El Ejecutivo detalló al Concejo Deliberante la estructura y el funcionamiento del Servicio Local de Niñez

Los bloques de la oposición impidieron que pasara al archivo un proyecto de docentes para crear una comisión de seguimiento del Fondo Educativo

Fue entregada otra vivienda a una vecina

Concejales expresaron “mucha pena” al aprobar la modificación de la ordenanza sobre la calle interna de la FEB

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior