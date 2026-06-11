“El municipio no puede tener un superávit de 3.633 millones con las necesidades que existen”

La presidenta del bloque de Fuerza Patria, Mercedes Gagna, defendió el trabajo realizado por su espacio durante el análisis de la rendición de cuentas 2025 y rechazó que las observaciones formuladas respondan únicamente a una posición política.

“Seguramente que en el análisis de la rendición de cuentas hay un contenido de valoración política. Lo hay en todo tipo de análisis, pero limitarlo a una valoración política es menospreciar el trabajo que este bloque viene haciendo casi durante 60 días”, afirmó.

Señaló que el estudio incluyó el análisis del expediente, consultas en Contaduría y el acceso al sistema RAFAM, trámite que, según explicó, presentó dificultades para su bancada. “Nuestro bloque hizo un trabajo, un análisis minucioso y responsable de la rendición de cuentas”, sostuvo.

En relación con los resultados económicos del ejercicio 2025, indicó que el artículo 43 arrojó un superávit de 564 millones de pesos, producto de recursos por 25.495 millones y gastos por 24.931 millones. Explicó, además, que el resultado final del artículo 44 alcanzó un superávit de 3.633 millones de pesos tras sumar el saldo de caja y bancos del ejercicio anterior y descontar la deuda abonada durante el año.

Gagna centró buena parte de su exposición en la recaudación de tasas municipales. “Este gobierno, durante el ejercicio 2025, ha tenido una muy mala gestión de recaudación”, afirmó.

Ejemplificó que la tasa de servicios urbanos registró una cobrabilidad del 49%, mientras que la tasa vial alcanzó el 88%. También señaló que la tasa por inspección, seguridad e higiene tuvo una cobrabilidad del 70% y que las patentes de automotores llegaron al 46%.

Respecto de la ejecución presupuestaria, indicó que el presupuesto original ascendía a 21.139 millones de pesos y que el gasto ejecutado alcanzó los 25.261 millones, lo que representó un incremento del 19%.

Según detalló, los gastos en personal superaron en 2.859 millones de pesos lo presupuestado. “No sabemos si este aumento en lo presupuestado en el gasto de sueldo se debe a la creación de las nuevas secretarías y de sus directores”, expresó.

También señaló incrementos en bienes y servicios y en transferencias corrientes, mientras que observó una menor ejecución en inversión real directa. “Esto quiere decir que, durante el año 2025, prestó los servicios, gastó en funcionamiento habitual, pero no invirtió”, sostuvo.

Luego, enumeró una serie de observaciones detectadas en expedientes y órdenes de pago, como la falta de solicitud de presupuestos en numerosas operatorias, la subdivisión de compras y reparaciones, la contratación de proveedores que consideró favorecidos, gastos en alquileres de bienes y maquinaria, la ausencia de la firma del intendente en procesos de selección profesional, pagos de viáticos percibidos por terceros y gastos sin controles suficientes en obras financiadas con recursos del Fondo Educativo.

“Eso no es una valoración política”, remarcó.

La presidenta del Bloque de Fuerza Patria también cuestionó la existencia de un elevado superávit municipal frente a necesidades insatisfechas en distintas áreas.

“Si estuviéramos analizando la situación contable de una empresa, de un comercio, sería para felicitarlos. Pero estamos hablando de un Estado municipal, que es el que tiene que garantizar nuestros derechos”, afirmó.

Entre los ejemplos que citó, mencionó el gasto en combustibles, la situación de la subdelegación de Marisol, la subejecución de recursos del Fondo de Salud, programas de mejoramiento habitacional, la planta de ósmosis inversa, la planta depuradora de líquidos cloacales, el cementerio municipal, la refacción de edificios públicos y el mantenimiento de veredas.

“Tenemos gente que está haciendo colectas para poder solventar su tratamiento oncológico”, señaló al referirse a la ejecución del Fondo de Salud.

“No podés dejar de ejecutar partidas cuando tenés necesidades por todos lados”, aseguró, y remarcó la responsabilidad del Concejo Deliberante de controlar las cuentas públicas y comunicar su situación a la comunidad.

En el tramo final de su exposición, Gagna afirmó que el municipio no debería mantener un superávit de esa magnitud en el contexto actual del distrito.

“Consideramos importante afirmar que, con las necesidades que se ven hoy en día en nuestro partido, el municipio no puede tener un superávit de más de 3.633 millones de pesos, como se ve reflejado en esta rendición de cuentas. Es una suma de gran magnitud que debería haberse invertido en gran parte a atender las necesidades socioeconómicas de la gente de nuestro distrito”, concluyó. (11-06-26).