Desde el Senado bonaerense impulsan una Ley para fortalecer el financiamiento de los Bomberos Voluntarios y suma el respaldo de concejales de la Provincia

La senadora provincial de la UCR Nerina Neumann presentó un proyecto de ley destinado a fortalecer el financiamiento del Sistema de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de actualizar un fondo que, producto de la inflación y la falta de adecuación normativa, ha perdido gran parte de su capacidad de respuesta.

“La iniciativa busca recuperar el espíritu original de la legislación vigente, garantizando recursos acordes a la realidad que atraviesan los más de 260 cuarteles bonaerenses, instituciones que cumplen una función esencial en la atención de emergencias, incendios, accidentes y catástrofes naturales”, fundamentó la legisladora.

“El trabajo de los Bomberos Voluntarios es irremplazable –continuó Neumann-. Son hombres y mujeres que todos los días están al servicio de sus comunidades y que necesitan herramientas, equipamiento y recursos para seguir cumpliendo esa tarea fundamental”.

El proyecto surgió luego de numerosas visitas y encuentros mantenidos con asociaciones de bomberos de distintos distritos de la Sexta Sección Electoral y de la Provincia, donde una de las principales preocupaciones planteadas fue la pérdida de capacidad financiera de los fondos destinados al sostenimiento del sistema.

En paralelo, concejales radicales de distintos municipios bonaerenses comenzaron a presentar iniciativas en los Concejos Deliberantes para acompañar el proyecto y expresar el respaldo institucional de cada comunidad a los Bomberos Voluntarios.

“La defensa de los Bomberos Voluntarios debe ser una política de Estado. Por eso estamos promoviendo un trabajo conjunto entre el Senado y los Concejos Deliberantes, para que la voz de cada distrito también acompañe este reclamo”, finalizó la senadora radical. (11-06-26).