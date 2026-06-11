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El Comité de Crisis de Monte Hermoso avanza en la búsqueda de asesoramiento técnico para la reconstrucción del frente costero

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El Comité de Crisis de Monte Hermoso, creado para abordar la reconstrucción del frente costero, realizó su primera reunión de trabajo en el recinto del Concejo Deliberante, con la participación de funcionarios del Ejecutivo municipal y concejales de las tres fuerzas políticas con representación legislativa.

El organismo tiene como objetivo coordinar acciones conjuntas para evaluar la magnitud de los daños ocasionados por la sudestada del pasado 8 de mayo y definir las medidas a implementar frente a la emergencia, mediante un trabajo basado en el consenso y el aporte interdisciplinario.

Del encuentro participaron representantes de los distintos bloques del Concejo Deliberante y funcionarios de las áreas de Gobierno, Jefatura de Gabinete, Obras y Servicios Públicos, Mantenimiento y Gestión Urbana, Planeamiento para el Desarrollo Sustentable, Gestión Ambiental, Hacienda y Asesoría Legal y Técnica.

Durante la reunión, el equipo técnico municipal presentó un informe preliminar sobre el estado actual del frente costero. Tras analizar la situación, los integrantes del comité coincidieron en que una de las prioridades inmediatas será contar con asesoramiento especializado para abordar las problemáticas consideradas urgentes.

En ese marco, se resolvió avanzar en la formalización de convenios de colaboración con universidades e instituciones especializadas, además de evaluar la contratación de profesionales con experiencia en la materia. La intención es obtener informes técnicos que sirvan de respaldo para las decisiones vinculadas al futuro rediseño del frente costero, con el propósito de reducir la vulnerabilidad ante eventos meteorológicos similares.
La creación de este Comité de Crisis había sido anunciada el 9 de mayo por el intendente Hernán Arranz, en el marco de la declaración de la Emergencia Urbana por 180 días y la puesta en marcha de medidas de alivio fiscal destinadas a los damnificados por el temporal.

Al finalizar el encuentro, el secretario de Gobierno, Ramiro Busca, señaló: “De esta manera, reforzamos nuestro compromiso con una política de Estado que busca, a través del diálogo político y el rigor técnico, dar respuestas sólidas a los desafíos que presenta nuestro frente costero”. (Noticias Monte Hermoso). (11-06-26).

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