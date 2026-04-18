La ciudad
Entregaron tablets en escuelas de la ciudad
Este viernes, en la sede de Jefatura Distrital (JD), se llevó a cabo la entrega de tablets destinadas a las escuelas Alfa en red del distrito: EP N° 7, EP N° 19 y EP N° 21.
Participaron de este encuentro la Inspectora Jefa Distrital, María Eugenia de Dios, las Inspectoras de Nivel Primario y la facilitadora digital Andrea Ferrarello.
“La entrega se enmarca en acciones que buscan acompañar las trayectorias educativas y promover la inclusión digital en las instituciones escolares”, destacó JF. (18-04-26).