Para el SUTEBA, no alcanza: pidió una acción coordinada por las amenazas en escuelas

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) reclamó que el gobierno bonaerense se ocupe del problema de las amenazas y agresiones en escuelas con un abordaje “interministerial” en lugar de dejar el manejo del tema exclusivamente en manos de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE).

El principal gremio docente del país urgió al gobierno de Axel Kicillof a convocar en forma “urgente” a una mesa interministerial para atender el surgimiento de advertencias y de hechos de violencia como el ocurrido el jueves, cuando una alumna de una secundaria de San Martín atacó a puñaladas a un estudiante de la misma escuela.

“Desde el SUTEBA expresamos nuestra profunda preocupación ante esos episodios que impactan profundamente en las comunidades educativas. Nuevos escenarios de conflictos son promovidos desde territorios virtuales por los que cotidianamente transitan nuestrxs alumnxs e impactan violentamente en sus vidas cotidianas y en la escuela”, manifestó el sindicato en un comunicado.

El SUTEBA indicó que “estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias”.

“Lo que ocurre por fuera de la escuela inevitablemente ingresa en ella y hace necesario el compromiso de las familias como parte fundamental de la comunidad educativa”, apuntó el gremio docente.

Además, exigió la “intervención inmediata del Estado para que se investigue los delitos cibernéticos y se actúe en consecuencia”. (La Tecla). (18-04-26).