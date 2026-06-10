La Cámara de Diputados fue sede de un reconocimiento a Bomberos Voluntarios

En el marco del mes de celebración del Día Nacional del Bombero Voluntario, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires fue sede de la jornada de reconocimiento “El valor de servir”. El encuentro, impulsado por la diputada Priscila Minnaard, tuvo como objetivo honrar la entrega permanente, el profesionalismo y la vocación de servicio de los cuerpos de bomberos del territorio bonaerense.

La actividad contó con la presencia de los legisladores Alejandra Lordén y Valentín Miranda, además de delegaciones de bomberos de distintos puntos de la provincia y autoridades de las federaciones y asociaciones que nuclean a los servidores públicos.

Al hacer uso de la palabra, Minnaard destacó la importancia de este homenaje, agradeció la presencia de bomberos voluntarios en el palacio legislativo y resaltó su “vocación de servicio genuina”. En ese sentido, la diputada enfatizó: “Desde la política debemos jerarquizar la función de los bomberos voluntarios, centralizar este tema en la agenda y protegerlos. El desafío es asumir el compromiso y trabajar en pos de ellos”.

En ese sentido, Minnaard repasó las iniciativas que viene impulsando en la Cámara Baja, entre las que se destaca el proyecto para modificar la Ley 14.761, que creó el Fondo para el Financiamiento Operativo de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires. También la propuesta que solicita la actualización de las transferencias destinadas al sistema de bomberos voluntarios.

Historias en primera persona

El encuentro estuvo atravesado por testimonios que reflejan la realidad de los cuarteles bonaerenses. En primer término, se presentó el libro “El camino del combatiente”, una obra de Juan Alberto Morales —bombero de Daireaux e instructor de Incendios Forestales de la Federación Bonaerense—, que retrata los desafíos operativos en el terreno y pone el foco en la salud mental y el autocuidado de los brigadistas.

Posteriormente, se compartió la emotiva historia de Irina Fabrizzi, bombera voluntaria del cuartel de General Cerri, quien tuvo un activo y destacado rol de rescate durante la inundación de Bahía Blanca. Fabrizzi expuso cómo transformó la experiencia del desastre en una herramienta de contención para las infancias al ilustrar el libro infantil “Mi amigo Antonio”, escrito por Rocío Falcón.

A continuación, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Mones Cazón (partido de Pehuajó), encabezada por Carlos González, compartió su historia y las distintas acciones que llevan a cabo en la provincia como muestra de solidaridad, valentía y sacrificio.

Distinciones

Hacia el final del encuentro, se procedió a la entrega de los diplomas de reconocimiento y distinciones a los protagonistas de la jornada y a las máximas autoridades de las entidades.

En representación de la Federación Centro Sur de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, recibieron sus diplomas el Comandante General Néstor Magno (director de la Escuela de Capacitación) y el Comandante Mayor Martín Haag (director de Operaciones). Por su parte, fue distinguido el presidente de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Comandante General Daniel Joaquín Vicente.

También se entregaron reconocimientos a la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, y a los cuerpos de Bomberos Voluntarios de La Plata, Lomas de Zamora, Villa Ventana, Arturo Seguí, Daireaux y Mariano Acosta. (10-06-26).