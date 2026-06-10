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Declaran de Interés Municipal el 94° aniversario del Centro Social Valenciano de San Román

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El Concejo Deliberante aprobó esta tarde la declaración de Interés Municipal del 94° aniversario del Centro Social Valenciano de San Román, que se celebrará el próximo 9 de julio de 2026.

La iniciativa, presentada por el bloque de la UCR, destaca que la colonia valenciana de San Román tiene sus orígenes entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando numerosas familias provenientes de la Comunidad Valenciana se asentaron en el distrito en busca de nuevas oportunidades de vida y trabajo.

Asimismo, recuerda que el 9 de julio de 1932 se fundó el Centro Social Valenciano de San Román, convertido desde entonces en un espacio de encuentro, identidad y preservación cultural. El texto aprobado señala además que se trata del primer Centro Valenciano de América.

Entre los fundamentos de la declaración se resalta que, a lo largo de sus 94 años de trayectoria, la institución ha mantenido vivas las costumbres, tradiciones y valores heredados de sus antepasados, integrando también a vecinos de la comunidad que colaboran de manera permanente para fortalecer la vida institucional.

El Concejo destacó que el Centro Social Valenciano representa un valioso patrimonio histórico, cultural y social para el Partido de Coronel Dorrego y constituye un ejemplo del aporte realizado por las corrientes inmigratorias al desarrollo de la comunidad.

También se subrayó que sus integrantes continúan trabajando con compromiso y dedicación mediante la organización de actividades culturales, sociales y gastronómicas que enriquecen la vida comunitaria y fortalecen los vínculos entre generaciones.

Durante el tratamiento de la iniciativa se consideró oportuno reconocer nuevamente la labor cotidiana de quienes sostienen la institución y expresar el acompañamiento para que continúen desarrollando esa tarea.

Asimismo, se remarcó que desde el Estado Municipal existe la disposición de acompañar y fortalecer a las instituciones que trabajan en favor de la cultura, la identidad y la integración social.

La ordenanza aprobada establece la declaración de Interés Municipal del 94° aniversario del Centro Social Valenciano de San Román, en reconocimiento a su destacada trayectoria institucional, cultural y social dentro del Partido de Coronel Dorrego.

Además, el cuerpo reconoció la labor cotidiana y el esfuerzo de quienes integran el Centro Social Valenciano, extendió sus felicitaciones por estos 94 años de vida institucional e instó a sus integrantes a continuar con la preservación de sus tradiciones y el fortalecimiento de la comunidad. (10-06-26).

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