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Anuncian un nuevo taller de compostaje en Oriente

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El próximo 2 de julio, a las 9,30, se realizará en el Museo de Oriente un nuevo taller de compostaje, organizado por el área de Educación y Salud Ambiental de la Secretaría de Ambiente.

La propuesta estará destinada a aprender cómo transformar los residuos orgánicos en compost, aplicando en el hogar principios concretos de la economía circular.

Durante el taller se abordará la importancia de la degradación orgánica y se explicará cómo los restos de cocina pueden convertirse en abono rico en nutrientes para regenerar la salud del suelo.

Compostar permite reducir hasta en un 50% los residuos sólidos urbanos que se generan en los hogares, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en los basurales y aprovechar de manera responsable aquello que muchas veces se descarta.

“En la naturaleza nada se pierde, todo se transforma”, será uno de los ejes de la jornada, que busca acercar herramientas prácticas para que más vecinos y vecinas puedan incorporar hábitos sustentables en su vida cotidiana.

Los cupos son limitados. La preinscripción se realiza por WhatsApp al 2914199782. (10-06-26).

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