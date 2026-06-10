El Ejecutivo detalló al Concejo Deliberante la estructura y el funcionamiento del Servicio Local de Niñez

El Departamento Ejecutivo respondió al pedido de informes realizado por el Concejo Deliberante sobre el funcionamiento del Servicio Local de Protección y Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La contestación se formalizó mediante una nota firmada por el director de Gobierno, Luciano Fabián Ripoll, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 0007/26, aprobada el 8 de abril pasado.

En el informe, el Ejecutivo explicó que los Servicios Locales de Protección de Derechos surgieron como una respuesta institucional descentralizada destinada a garantizar la efectiva protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en cada comunidad.

Según se indicó, la Ley Provincial Nº 13.298 establece que el sistema de protección debe tener un carácter descentralizado, con participación activa de los municipios debido a su cercanía con la comunidad y su capacidad para intervenir de manera temprana ante situaciones de vulneración de derechos.

La respuesta oficial recordó que el Municipio de Coronel Dorrego formalizó su adhesión a esa normativa en el año 2007, decisión que permitió la creación del Servicio Local y la asunción de responsabilidades técnicas y administrativas vinculadas al diseño de planes de restitución de derechos en el ámbito local.

El documento señala que los Servicios Locales constituyen unidades técnico-operativas interdisciplinarias cuya estructura evolucionó desde equipos básicos hacia conformaciones más complejas. De acuerdo con lo establecido por la normativa, estos organismos deben contar como mínimo con profesionales de la psicología, el trabajo social y la abogacía para garantizar un abordaje integral de cada situación.

No obstante, el Ejecutivo aclaró que esta composición mínima no siempre resulta posible en los distritos del interior debido a las dificultades para acceder a determinados recursos humanos especializados.

La respuesta también destacó que el sistema de protección de derechos se basa en el principio de corresponsabilidad, mediante la articulación con diferentes organismos e instituciones vinculadas a las áreas de salud, educación, seguridad y justicia.

En cuanto a la relación con el ámbito provincial, el informe explicó que los Servicios Zonales funcionan como nexo técnico y administrativo entre el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y los municipios, además de brindar cooperación técnica y supervisar la correcta aplicación de la ley.

Respecto de la conformación actual del Servicio Local en Coronel Dorrego, el Ejecutivo informó que el equipo técnico está integrado por tres profesionales: una psicóloga que cumple además funciones de coordinación, una trabajadora social y una abogada. A ello se suman dos operadoras domiciliarias y dos profesionales de trabajo social que cumplen funciones en el sistema de guardias pasivas.

Luego, se menciona a las integrantes y su situación laboral:

*Candela Ferrando, licenciada en Psicología, contratada desde enero de 2025 y en planta transitoria mensualizada desde el 15 de enero de 2026.

*Andrea Carina Espinoza, licenciada en Trabajo Social, incorporada a planta transitoria mensualizada el 1 de junio de 2019 y a planta permanente el 1 de julio de 2023.

*Florencia Rey, abogada, contratada desde el 1 de abril de 2026.

*María Laura Conti, operadora domiciliaria, contratada desde noviembre de 2025.

*Romina Godoy, operadora domiciliaria, contratada desde diciembre de 2025.

*Aldana Stadelman, trabajadora social del sistema de guardias pasivas, incorporada en enero de 2025.

*Dalia Carrasco, trabajadora social del sistema de guardias pasivas, incorporada en marzo de 2025.

Sobre los mecanismos de incorporación de personal, la respuesta oficial indicó que las designaciones corresponden al Departamento Ejecutivo y que las contrataciones se realizaron de manera directa.

Asimismo, se informó que las entrevistas a los postulantes se concretan a partir de los currículums vitae presentados en la Dirección correspondiente o en la oficina de Personal.

En relación con la última incorporación profesional, el Ejecutivo destacó que la abogada Florencia Rey resultó seleccionada por su especialización en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia cursada en la Universidad Nacional del Sur.

Finalmente, el informe señala que para la cobertura de nuevos cargos el Municipio realiza convocatorias de acuerdo con las necesidades que surgen en cada momento, con evaluación de la formación académica, la experiencia profesional y el interés de los postulantes en integrarse al equipo de trabajo. (10-06-26).