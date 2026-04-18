Biblioteca Popular Coronel Dorrego: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y llamado a socios a regularizar su situación

Con motivo de la proximidad de la Asamblea General Ordinaria, prevista para el próximo 21 de mayo a las 19:00 horas, en su sede social ubicada en Avenida Ricardo Fuertes 674, subsuelo del Centro Cívico Municipal, la Comisión Directiva 2024 de la Biblioteca Popular invita a los socios interesados en participar a regularizar su situación social, a fin de poder intervenir activamente en la misma.

“En la última reunión de Comisión Directiva se resolvió fijar dicha fecha —21 de mayo— por coincidir con el 98.º aniversario de la institución y en atención al reinicio y la regularización de las actividades propias de la biblioteca previstas para el mes en curso”, señala el comunicado firmado por Guillermo Meana, presidente de la Comisión Directiva 2025.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse telefónicamente al (2921) 424302, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 19. (18-04-26).