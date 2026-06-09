Fue entregada otra vivienda a una vecina

Por Gustavo Blázquez/ Prensa MCD

En el marco de un muy bonito momento compartido la vecina de Coronel Dorrego, Carolina Duval, recibió del intendente Juan Chalde las llaves de su casa, que fue construida por el Programa Vivienda en Lote Propio. Se trató de la octava unidad habitacional de las diez previstas erigir en esta primera etapa.

El jefe comunal expresó: “Este es un momento muy emocionante; cumplir el sueño de tener la casa propia, sabemos que tiene un valor enorme, que lo compartimos y por eso que es tan importante este eje de gobierno para nosotros –subrayó – y venimos desarrollando estos planes con las distintas alternativas para que podamos cumplir y podamos ir satisfaciendo esos anhelos. Este sistema comenzó a fines de 2024 y gradualmente se van cumpliendo los pasos y por eso hoy es una enorme satisfacción para vos Carolina pero también para mí y para todo el equipo que hace posible que esto ocurra, Obras Públicas, el Concejo Deliberante, Asesoría Legal y todo el personal de Viviendas”

“Pensamos seguir, porque para mí además de cumplir sueños es muy importante cumplir la palabra, entonces como elaboramos un programa, tenemos que ir avanzando”, destacó .

Luego, felicitó a la nueva propietaria y saludó a su familia que la estaba acompañando en el trascendental momento. También fueron firmados los documentos dándole formalidad al acto.

En el final, resultó muy conmovedor el instante en que, sin palabras, Carolina Duval y su madre se estrecharon en un abrazo; fueron inocultables las emociones por parte de los presentes en el acto desarrollado en la mañana de este martes en Urdapilleta 1057. Se trató de la vivienda Nº68 que se entregó en el distrito, dentro de los diferentes programas que están en desarrollo. (09-06-26).