Murió un hombre tras un choque bajo la lluvia en la Ruta 51

Un accidente ocurrió este viernes en la Ruta 51 y dejó como saldo la muerte de un hombre de 53 años, oriundo de la localidad de Laprida.

El siniestro se registró pasadas las 18 horas, en cercanías del paraje Los Pitufos, en dirección a Coronel Pringles. Los vehículos involucrados fueron un Jeep (dominio JAP2133), conducido por Valter Ernesto Kanitz, de 34 años, quien resultó ileso y viajaba acompañado por Amanda Giovanaz y Ariane Giovanaz, ambas mayores de edad. Todos ellos son de nacionalidad brasileña.

El otro vehículo involucrado fue una camioneta Ford F-100 (dominio RLJ822), conducida por Gerardo Abel Amarillo, de 53 años, domiciliado en Laprida, quien falleció en el lugar a raíz de las lesiones sufridas.

Las causas del choque se encuentran bajo investigación. Según las primeras informaciones, el impacto se habría producido en un tramo recto de la ruta y bajo condiciones de lluvia.

Las tres personas que viajaban en el Jeep fueron trasladadas al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholúz” de Laprida para recibir atención médica por las lesiones sufridas durante la colisión.

Fuente: lapridaweb.com (18-04-26).