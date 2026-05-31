Un muerto tras un vuelco frente al V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca

Un hombre de 58 años murió este domingo por la tarde en al protagonizar un violento vuelco en José Hernández al 2700, a metros del predio del V Cuerpo del Ejército, Bahía Blanca, mientras que su hijo, de 27, fue trasladado al Hospital Municipal de la vecina ciudad con distintos traumatismos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30, cuando un Renault Logan (HHT531) terminó dentro de un descampado con importantes daños en la carrocería.

Según informó La Brújula 24, el vehículo era conducido por Carlos Galbarini, de 58 años, quien viajaba acompañado por su hijo, Luciano Braian Galbarini, de 27.

Por razones que se tratan de establecer, el conductor habría perdido el control del rodado, se cruzó de carril y el auto terminó dando varios tumbos hasta quedar adentro del descampado, en cercanías del ingreso al barrio Villa Belgrano.

Como consecuencia del impacto, Carlos Galbarini falleció en el lugar. Su hijo, en tanto, fue asistido por personal de emergencias y derivado en estado consciente al Hospital Municipal, donde ingresó con traumatismos varios.

En el lugar trabajaron efectivos policiales del Comando de Patrullas, bomberos, personal de Defensa Civil y una ambulancia. También se aguardaba la llegada de peritos para realizar las tareas correspondientes y determinar la mecánica del accidente.

La causa fue caratulada como lesiones culposas. Interviene la UFIJ N° 1 del Depto. Judicial. (Fuente y foto La Brújula 24). (31-05-26).