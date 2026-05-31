El Concejo analiza la digitalización de planos municipales con participación de la Escuela Técnica

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego analiza en comisiones internas un proyecto de resolución que propone iniciar el proceso de digitalización integral de los planos de todas las dependencias y edificios municipales del distrito. La iniciativa, impulsada por el bloque de concejales de Fuerza Patria, plantea además la posibilidad de articular tareas con la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 mediante prácticas profesionalizantes.

Durante la argumentación de la propuesta, el concejal Luis Amuchastegui expresó: “Vale hacer la aclaración que es un proyecto de la escuela secundaria técnica de Coronel Dorrego. Si bien es promulgado por nuestro espacio, es un proyecto que se ha impulsado desde el proyecto deliberante estudiantil y que se ha revisto o se ha remodelado para que pueda ser viable y se pueda trabajar en conjunto”.

El proyecto señala la necesidad de modernizar el archivo técnico de las dependencias públicas del distrito y advierte que numerosos planos originales existen únicamente en soporte papel, situación que implica riesgo de deterioro y pérdida de información. También destaca que la digitalización facilitaría tareas de mantenimiento, reformas y planificación de infraestructura pública, además de permitir una respuesta inmediata ante emergencias edilicias.

El texto de la iniciativa establece en su artículo primero “solicitar al Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, disponga las medidas necesarias para iniciar el proceso de digitalización integral de los planos de todas las dependencias y edificios municipales del partido de Coronel Dorrego”.

En el segundo artículo, propone “evaluar la articulación con la Escuela de Educación Secundaria Técnica Número 1 de Coronel Dorrego, para que, mediante prácticas profesionalizantes, los alumnos colaboren en el relevamiento y dibujo técnico digital de dichas dependencias”.

Amuchastegui explicó además que el bloque solicitó el pase a comisiones “para tener la oportunidad de trabajar con el Ejecutivo, también con la escuela técnica, y poder darle un trazado viable a este proyecto, ya que lo consideramos muy oportuno y beneficioso para nuestro distrito”.

El concejal también remarcó que, tras algunas modificaciones, el proyecto quedó limitado exclusivamente a dependencias municipales. “En un principio, tal vez, había una confusión en relación a planos particulares, y en esta modificación que le hemos realizado hemos puntualizado solo a dependencias municipales”, afirmó.

Sobre la participación de la Escuela Técnica, sostuvo: “Entendemos que servirá también para las prácticas profesionalizantes de los alumnos de la escuela técnica, y que tendría un costo, no sé si decir totalmente gratuito, pero totalmente fuera de lo que sería tener que digitalizarlo de la manera privada”.

Amuchastegui consideró además que la propuesta representa una oportunidad de trabajo conjunto entre el Municipio y la institución educativa. “El municipio trabaja conjuntamente en muchas ocasiones con la escuela técnica en relación a las prácticas profesionalizantes, entonces, es algo que se encuentra fluido, que se encuentra aceitado, y no creo que sea una problemática, sino que lo considero una oportunidad”, manifestó.

A su turno, la concejala de la UCR Romina Rozas también respaldó el proyecto y coincidió con la necesidad de tratarlo en comisiones. “Desde nuestro bloque estamos en todo de acuerdo con el espíritu de este proyecto”, expresó.

Rozas indicó que el objetivo del pase a comisiones apunta a “analizar y acordar cómo vamos a llevar adelante la ejecución de este proyecto en conjunto con el Departamento Ejecutivo y con la escuela técnica”.

Además, recordó experiencias previas de articulación entre el Municipio y la institución educativa. “Hoy un grupo de los chicos de la escuela técnica está llevando adelante la construcción de una vivienda con un convenio que se ha realizado con el municipio de Coronel Dorrego”, señaló.

“Seguramente vamos a poder trabajarlo en comisiones y llegar a un buen puerto para que este proyecto se materialice y para que los chicos de la escuela sean parte de la ejecución”, agregó.

Por su parte, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) confirmó el acompañamiento de su bloque y sostuvo: “Vamos a acompañar este proyecto, vamos a pedir el pase a comisiones, porque el espíritu del proyecto de resolución es viable”.

También destacó la importancia de incluir a los estudiantes de la Escuela Técnica. “Está bien que se inmiscuya la escuela técnica, los alumnos, porque esto les va a servir a ellos para realizar sus prácticas, y también al municipio le va a servir, como bien lo dijo el concejal Amuchastegui, para ahorrar”, afirmó. (31-05-26).