Evalúan la creación de un registro municipal de oficios

El Concejo Deliberante trató un proyecto de resolución presentado por el bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza que propone la creación de un registro único municipal de oficios para su difusión a través de la página web oficial de la Municipalidad.

La iniciativa plantea que trabajadores de distintos rubros puedan empadronarse voluntariamente para ofrecer sus servicios mediante un espacio específico dentro del sitio web municipal.

En los fundamentos del proyecto se destacó “la necesidad de contar en nuestra ciudad con un registro único municipal de oficios para ser ubicados mediante la página web del municipio”.

“Muchas veces los vecinos y o empresas necesitan recurrir a personas para la realización de algún trabajo y no saben dónde apelar”, agrega el texto.

Sostiene además que el registro “favorecerá a los ciudadanos que tienen oficios o presten servicios” y permitirá “mejorar la visibilidad y difusión de los trabajadores locales”.

Entre los rubros mencionados se incluyen técnicos en aire acondicionado, cerrajería, técnicos en electrodomésticos, jardinería, albañilería, carpintería, plomería, gasistas, técnicos de PC, diseño, costura y otras artes textiles.

La propuesta también prevé que el registro alcance no sólo a la ciudad cabecera sino también a las localidades del distrito, incluyendo Marisol, Oriente, El Perdido y Aparicio.

Durante la presentación del proyecto, en la sesión del 13 de mayo, la concejala Rosana Cabarcos expresó que la idea surge “de una necesidad concreta de nuestros vecinos”.

“Muchas veces nos sucede algo y no sabemos a quién llamar”, añadió.

La edil explicó que la propuesta apunta a que “al ingresar en la página del municipio busquen qué oficios están habilitados para poder realizar dicho proceso”.

Cabarcos adelantó además que su bloque solicitó el pase a comisiones “para poder, no sé si agregar o modificarlo para que entre los tres bloques se pueda llegar a algo concreto”.

“Esto serviría para fomentar también el empleo local porque van a estar visibilizados los diferentes oficios que hay en Dorrego”, destacó.

“Creemos desde este bloque que es una herramienta útil para la población”, admitió.

Por su parte, el concejal de la UCR Santiago Sola confirmó el acompañamiento al pase a comisión y señaló: “Tenemos para charlarlo, nos genera algunas dudas de raíz”.

El edil manifestó que el bloque decidió no solicitar el rechazo para poder discutir el proyecto y afirmó: “Siempre hablamos de terceros, que son personas que llevan adelante oficios de nuestra ciudad, de nuestro distrito”.

“Nos llama un poco la atención que desde el municipio se tenga que llegar a publicar los oficios y demás”, dijo.

“Por ahí se puede hacer desde un medio de comunicación, que los medios de comunicación de Dorrego a través de sus redes sociales lo hacen”, propuso Sola, que también planteó interrogantes sobre la responsabilidad municipal y la situación de trabajadores matriculados. “Después, a ver si todas estas personas que hacen oficios tendrían que ser matriculados o no”.

“Pongámosle un gasista y no es matriculado y no hace las cosas de buena manera, qué responsabilidad tendría el municipio, ejemplificó.

“Hay mucho para charlar, ojalá que sirva, no lo vemos con malos ojos. Es algo para ayudar a personas de nuestro medio que llevan adelante los oficios”, subrayó.

Respecto de la redacción, Sola señaló que el artículo segundo “habla de crear el registro único municipal de oficios en la página web” y agregó: “Entendemos que debería decir solicítese un registro único municipal de oficios porque no es una ordenanza, sino un proyecto de resolución”.

“Nos parece una buena idea”, dijo, y remarcó la intención de “trabajar en conjunto” para “sacar un proyecto de resolución”.

Durante el debate también tomó la palabra la concejala de Fuerza Patria Manuela Alonso, quien sostuvo: “Este proyecto de resolución es una herramienta burocrática si no viene acompañado de políticas reales de empleo y de capacitación”.

Agregó que también resulta necesario analizar “si va a tener una perspectiva de discapacidad, si va a trabajar con la inclusión”.

“Es un proyecto que requiere inversión, porque alguien tiene que hacer ese empadronamiento o relevamiento. Para nosotros sería una inversión, porque dar visibilidad a personas que se encuentran buscando empleo es una inversión, es acompañar. Pensamos que tiene que pasar a comisiones para establecer cómo se va a llevar adelante”, dijo.

La concejala Cabarcos volvió a tomar la palabra y aclaró: “En uno de los considerandos dice registración voluntaria. Es decir, que es voluntario”.

“Se va a anotar el que realmente quiera visibilizarse con su oficio”, dijo.

Respecto de los costos, expresó: “La página web ya está creada. No es que vamos a crear una aplicación”.

Además, explicó: “Es solamente que en una sola parte de la página de la municipalidad se lea el registro de oficio”.

Como ejemplo, señaló: “Si hay cualquier vecino que necesite, por ejemplo, un gasista que no esté viviendo en la localidad, tenga acceso”.

“Como bien dijo el concejal Sola, se puede salir en los medios, pero hay gente que no tiene accesibilidad”, completó Cabarcos.

La propuesta se debate en la comisión de Interpretación, Petición y Reglamento. (29-05-26).