La ciudad

La Sociedad Rural local cuestionó el aumento de tasas municipales y advirtió que “el productor es siempre la variable de ajuste”

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Sociedad Rural de Coronel Dorrego manifestó su “preocupación ante los recientes aumentos aplicados sobre distintas tasas que afectan directamente a la producción, entre ellas la tasa de Marcas y Señales y la tasa por hectárea”.

“Más allá de los porcentajes, lo que preocupa es el criterio: cada vez que faltan recursos, la respuesta vuelve a ser aumentar la carga sobre quienes producen y generan actividad”, destacó la entidad en un comunicado.

Luego, mencionó: “El problema no es únicamente una tasa puntual, sino la consolidación de un esquema donde el productor termina siendo siempre la variable de ajuste.

“En el caso de Marcas y Señales, además, reiteramos que se trata de un tributo que en los hechos funciona como un impuesto al movimiento de hacienda, sin una contraprestación concreta y proporcional que justifique su naturaleza de tasa.

“Creemos necesario avanzar hacia un sistema tributario más justo, equilibrado y sustentable, que promueva la producción en lugar de seguir incrementando su presión fiscal”, completó la Rural local. (28-05-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La calle interna de la FEB no llevará el nombre de Iris Galisteo

El martes 2 serán sorteadas ocho viviendas: el listado

Chalde firmó un convenio con la Unión Industrial de Bahía Blanca para potenciar el desarrollo productivo regional

Reclaman la puesta en funcionamiento del ascensor del edificio del Centro Cívico

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior