La Sociedad Rural local cuestionó el aumento de tasas municipales y advirtió que “el productor es siempre la variable de ajuste”

La Sociedad Rural de Coronel Dorrego manifestó su “preocupación ante los recientes aumentos aplicados sobre distintas tasas que afectan directamente a la producción, entre ellas la tasa de Marcas y Señales y la tasa por hectárea”.

“Más allá de los porcentajes, lo que preocupa es el criterio: cada vez que faltan recursos, la respuesta vuelve a ser aumentar la carga sobre quienes producen y generan actividad”, destacó la entidad en un comunicado.

Luego, mencionó: “El problema no es únicamente una tasa puntual, sino la consolidación de un esquema donde el productor termina siendo siempre la variable de ajuste.

“En el caso de Marcas y Señales, además, reiteramos que se trata de un tributo que en los hechos funciona como un impuesto al movimiento de hacienda, sin una contraprestación concreta y proporcional que justifique su naturaleza de tasa.

“Creemos necesario avanzar hacia un sistema tributario más justo, equilibrado y sustentable, que promueva la producción en lugar de seguir incrementando su presión fiscal”, completó la Rural local. (28-05-26).