“Hecho en Dorrego”: buscan crear un sello oficial para identificar productos elaborados en nuestro distrito

En la sesión del pasado 13 de mayo, el Concejo Deliberante trató un proyecto de ordenanza presentado por el bloque de concejales de la UCR para crear el distintivo oficial “Hecho en Dorrego”, destinado a identificar, distinguir y promover productos elaborados y fabricados dentro de nuestro distrito.

La iniciativa propone, además, la creación de un registro municipal para productores, emprendedores, industrias y demás actores productivos que soliciten utilizar el distintivo.

En los fundamentos del proyecto se destacó que en el distrito “se desarrollan diversas actividades productivas vinculadas a la elaboración y fabricación de productos locales, generando empleo, valor agregado y movimiento económico dentro de nuestra comunidad”.

“Numerosos productores y emprendedores locales elaboran alimentos, conservas, productos regionales, industriales y tecnológicos que representan el trabajo y la capacidad productiva dorreguense”, destaca el texto.

Sostiene además que “resulta importante generar herramientas institucionales que permitan visibilizar, distinguir y fortalecer todo aquello que tenga raíces productivas en el partido de Coronel Dorrego”.

Entre los objetivos de la propuesta se menciona la posibilidad de promocionar productos locales “en ferias, exposiciones, encuentros productivos, turísticos y comerciales de carácter local, regional, provincial y nacional”.

El proyecto establece que la Dirección de Producción y Turismo municipal actuará como autoridad de aplicación y podrá reglamentar las condiciones de otorgamiento y utilización del distintivo.

Durante la presentación del expediente, el concejal Casiano Gutiérrez Gutiérrez (UCR) explicó: “Lo que traemos acá es una propuesta de un sello”.

El edil aclaró que el diseño gráfico mencionado como anexo “se ha omitido acá en la versión impresa” y sostuvo que el proyecto “está abierto al trabajo en conjunto en comisiones”.

“Es un proyecto que va pensado para que lo trabajemos en el pleno del cuerpo”, afirmó.

“La iniciativa trata de fomentar los productos locales, las manufacturas locales por sobre las del resto de las localidades que se comercializan en la zona”, añadió.

“Tratar de tener un distintivo trata de fomentar el apoyo que necesita la economía local sobre todo en los tiempos que corren”, señaló Gutiérrez.

Dijo que la propuesta apunta a generar “una identificación que nos dé familiaridad y que nos dé tranquilidad de que es un producto de buena calidad”.

En relación al rol del Municipio, manifestó: “La idea de este proyecto es que sin mayor inversión el municipio pueda fomentar a todos los productores que se inscriban en este registro en las distintas fiestas o exposiciones a las que asisten”.

Como ejemplo, mencionó la presencia institucional en eventos regionales y nacionales. “Hemos sabido que el municipio ha tenido stand en la Fiesta del Trigo o en las exposiciones nacionales de turismo”.

“Nos parece importante que pueda llevar un stand con todos los productos hechos en Dorrego claramente identificados”, agregó.

“Queremos entre todos defender lo que es nuestro, darle un poco más de valor”, subrayó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es acompañar a quienes producen en el distrito: “Que sepan que esas personas que se deciden apostar dentro de nuestro distrito por generar trabajo, por generar un producto distinto, una propuesta distinta, tengan el apoyo del municipio y el apoyo del resto de los dorreguenses”.

“Eso es lo que buscamos, defender lo nuestro, salir a mostrarlo, a promocionarlo, a acompañarlo”, resumió.

Luego, la concejala Ana María Balda (Fuerza Patria) solicitó el pase a comisión del proyecto y señaló que existe “una ordenanza ya similar dictada en el año 22, la ordenanza 4.315, donde se crea el programa Góndola Local”.

“La realidad es que el espíritu del proyecto es similar, por supuesto promocionar los productos locales”, dijo.

“Consideramos necesario trabajarlo en comisiones para ver a dónde apunta en realidad el proyecto presentado por el oficialismo, dado que existe una norma de idénticas características”, sostuvo.

Balda también indicó que “incluso los considerandos son muy similares” y agregó: “Creemos necesario trabajarlo en comisiones para ver si es necesario instar en realidad al cumplimiento de la ya existente”.

Por su parte, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) expresó: “Desde este bloque también decidimos acompañar el proyecto porque creemos que fortalece la identidad de Dorrego y fortalece a los pequeños productores”.

No obstante, también pidió el pase a comisión y explicó que en el artículo sexto “habla de encuentros productivos de carácter local, regional, provincial o nacional”.

En ese sentido, señaló: “En cuanto al nacional hay una denominación que se llama denominación de origen que se otorga a nivel nacional”.

Por ese motivo, sostuvo que la intención es “poder averiguar o conocer más detalles sobre esto”.

Luego, el concejal Gutiérrez volvió a tomar la palabra y aclaró diferencias entre el proyecto y la figura de denominación de origen.

“Difiere de la denominación de origen como la que todos sabemos que está haciendo provincia con el aceite de oliva de nuestra zona”, expresó.

“No trata de características puntuales de un producto para resaltar, sino que habla plenamente de un sello que identifique que es algo producido en la localidad, en la ciudad, en todo el distrito”, explicó.

Agregó que la propuesta “no busca pedir que en ningún otro espacio que no sea el de promoción del municipio se ubique este producto”.

“Todo esto tiene siempre una coincidencia, que es tratar de promover lo nuestro, de tratar de promover el comercio local y a quienes aportan desde ese lugar”, dijo.

“El sentido es mostrar que está hecho acá. El sentido no es generar espacios nuevos, sino aprovechar los que ya tenemos e incluso darle otro tipo de forma y otro tipo de acompañamiento”, completó Gutiérrez. (29-05-26).