Anuncian capacitaciones para prestadores turísticos del distrito

Turismo de la comuna invitó a prestadores turísticos de nuestro distrito a participar del ciclo de capacitaciones que se realizarán durante junio próximo en coordinación con la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines del Sudoeste – AHG- de Bahía Blanca.

El objetivo es otorgar herramientas para profesionalizar y fortalecer el sector turístico. En este marco, en el balneario Marisol se dictarán los talleres “Atención al Cliente con Orientación a Prestadores Turísticos” (el 11 de junio a las 10 en la Subdelegación), y “La experiencia del huésped desde el check-in y check out” (en la subdelegación, con fecha a confirmar).

Por su parte, en la ciudad cabecera se ofrecerá el taller “Nuevas tendencias en gastronomía. Ideas para renovar el menú”, que tendrá lugar el 25 de junio, a las 14, en la Oficina de Turismo.

Las inscripciones se reciben al whatsapp 2914222101, en la Oficina de Turismo de Santagada y 9 de Julio de nuestra ciudad y en la subdelegación de Marisol (02983) 493940. (29-05-26).