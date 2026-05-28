Monte Hermoso: aprehensión por lesiones, violación de domicilio, amenazas y desobediencia

Personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Monte Hermoso, en calle San Martín y Pedro de Mendoza, llevó a cabo esta madrugada la aprehensión de Silvia Cecilia Benítez, de 46 años, con domicilio en esa ciudad, quien, tras escalar un paredón, ingresó al domicilio de calle Salta al 800, donde reside su expareja. Allí, esgrimió un cuchillo, lo amenazó de muerte y luego le aplicó un puntazo en el brazo izquierdo.

Se hace constar que Benítez cuenta con prohibición de acercamiento hacia la víctima y, en la fecha, violó las medidas cautelares vigentes ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en causa caratulada “Amenazas y Daños”.

La víctima recibió asistencia en el Hospital Municipal de esta ciudad y se encuentra fuera de peligro.

En el lugar de los hechos se logró secuestrar el cuchillo utilizado en el ataque. Además, trabajó personal de Policía Científica y se solicitó colaboración al personal del Centro de Monitoreo dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Monte Hermoso.

Tomó intervención en el presente hecho la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que resolverá la situación procesal de la imputada.

Por otra parte, anoche, en calle Río Gallegos al 1000 del barrio Esperanza, personal policial, tras recibir un alerta de una mujer víctima de violencia, procedió a la aprehensión de Gabriel Esteban Samuel, de 39 años, quien ingresó por la fuerza y sin autorización al domicilio de su expareja, con quien discutió y a quien amenazó de muerte.

Se hace constar que Samuel, con su conducta, violó las medidas cautelares vigentes —prohibición de acercamiento y cese de actos de perturbación— ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en causa caratulada “Desobediencia e Infracción Ley 12.569 de Violencia Familiar”.

El imputado cuenta con denuncias previas. Además, el día 28 de enero de 2026 se realizó su aprehensión por el delito de desobediencia, ya que en esa oportunidad ingresó sin autorización al domicilio de su expareja.

En esta oportunidad interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que dispuso el alojamiento del imputado en dependencia policial hasta tanto se le recepcione declaración indagatoria y se resuelva su situación procesal.

En otro orden, a las 21:15 horas del día 25 de mayo de 2026, se recepcionó un llamado de emergencia al 911 que informó sobre el ingreso de una persona al hospital de esta ciudad con heridas de arma de fuego.

Por tal motivo, personal policial se hizo presente en el lugar y estableció que la víctima resulta ser un hombre de 33 años, quien recibía asistencia por presentar tres heridas compatibles con disparos de arma de fuego, dos de ellas en la pierna izquierda y la restante en el glúteo del mismo lado.

De la entrevista con la víctima, como así también de testimonios recabados en el barrio, se logró establecer que el responsable de las lesiones fue Salvador Silvano Sáenz, de 45 años, con domicilio en esta ciudad, quien fue aprehendido en calle Puerto Madryn entre Río Dulce y Doctor René Favaloro. Además, se estableció que los disparos se efectuaron con un arma de aire comprimido calibre 6,35 mm.

El hecho se habría producido luego de una discusión por una deuda vinculada a la venta de un automóvil.

Finalmente, el día 27 de mayo de 2026, a las 14:30 horas, en el marco de la causa caratulada “Sáenz, Salvador Silvano s/Lesiones leves”, se llevó a cabo una orden de allanamiento y secuestro dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2 de Bahía Blanca, en el domicilio de calle Puerto Madryn al 1300, entre Río Dulce y Doctor René Favaloro, barrio “Solidaridad II”, con el fin de proceder al secuestro de un rifle de aire comprimido, el cual no fue hallado.

No obstante, se logró el secuestro de un supresor de sonido (silenciador), de aleación de aluminio color negro.

Continúan las tareas investigativas, mientras que el imputado permanecerá alojado en dependencia policial hasta que se resuelva su situación.

Interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. (28-05-26).