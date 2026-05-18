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Bahienses chocaron tras esquivar un animal

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Tres personas que regresaban desde Córdoba hacia Bahía Blanca protagonizaron un accidente sobre la ruta nacional 35, a la altura del kilómetro 425, en cercanías de Trenel, La Pampa.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.50, cuando el conductor de un Renault Kwid habría intentado esquivar un animal silvestre, probablemente un zorro, y terminó impactando contra un guardarraíl lateral.

En el vehículo viajaban tres personas de entre 35 y 40 años, que circulaban en sentido norte-sur con destino a Bahía Blanca.

Fras el impacto, el auto quedó sobre la cinta asfáltica, por lo que otras personas que circulaban detrás colaboraron para retirarlo rápidamente y evitar inconvenientes en el tránsito.

Los ocupantes del vehículo no sufrieron lesiones de gravedad y solicitaron un servicio de grúa para trasladar el rodado hasta Bahía Blanca, antes de continuar viaje. (Fuente y foto Radio Don). (18-05-26).

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