Atlético Monte Hermoso conquistó la Superliga de hockey y selló su clasificación a la Fase Final nacional de 2027

Atlético Monte Hermoso escribió otro capítulo importante para el deporte del balneario y de la región al consagrarse campeón de la Superliga de hockey disputada en la cancha de agua del Polideportivo Municipal del vecino distrito.

El conjunto albirrojo coronó una campaña de gran nivel con una contundente victoria en la final, en un torneo que reunió a equipos de distintos puntos del país y que tuvo a Monte Hermoso como sede de una de las competencias más relevantes del calendario para clubes del interior.

Además del título, el logro le permitió a Atlético obtener la clasificación a la Fase Final de 2027, instancia en la que competirán los ocho mejores equipos del interior argentino. Según se informó, los elencos pertenecientes al Torneo Metropolitano ya no forman parte de esta competencia, por lo que el certamen quedó reservado exclusivamente para instituciones del interior del país.

Atlético Monte Hermoso mostró regularidad y jerarquía durante todo el campeonato, sosteniendo un funcionamiento sólido tanto en defensa como en ataque. En la definición volvió a exhibir esa superioridad colectiva y logró imponer condiciones para terminar celebrando ante su público.

La conquista tuvo además un marco especial por desarrollarse en Monte Hermoso, donde hubo una importante presencia de delegaciones, entrenadores, familias y público vinculado al hockey regional y nacional.

La cancha de agua del Polideportivo Municipal volvió así a consolidarse como uno de los escenarios más importantes del sudoeste bonaerense para la disciplina, no solo por sus características técnicas sino también por la capacidad de la ciudad para organizar eventos deportivos de este nivel.

El campeonato obtenido por Atlético representa también un nuevo impulso para el crecimiento del hockey montermoseño, que en los últimos años logró fortalecerse tanto en infraestructura como en desarrollo competitivo.

Con el título ya asegurado y la clasificación nacional en el bolsillo, el conjunto albirrojo sumó una nueva página destacada para el deporte de Monte Hermoso, esta vez celebrando en casa y frente a su gente. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (18-05-26).