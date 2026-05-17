Monte imparable: ganó 7 a 0 y se aleja de los escoltas
Se jugó este domingo la octava fecha del Torneo 70 Aniversario del Club Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:
Progreso 4 (Leandro Martorano -4-)
Ventana 1 (Fausto Gómez)
San Martín 3 (Alfredo Pérez, Nahuel Cornou, de penal, y Germán Barrionuevo)
Esperanza 0
Alumni 1 (Matías Ortelli)
Independiente Dorrego 1 (Nicolás Tello)
Divisorio 2 (Franco Costa, Gian Navarro, en contra)
SUPA 5 (Yago Sabanes -2-, Jonathan Romero, Ezequiel Nanco)
Ferroviario 2 (Gastón Cansina, Cáceres)
Villa Rosa 2 (Joaquín Maiques, Ian Falco)
Suterty 4 (Juan José Peralta, Gustavo Miller, Kevin Boles, Emanuel Benítez)
Pelota 0
Porteño 0
Almaceneros 1 (Leandro Cuevas)
Atlético Monte Hermoso 7 (Matías Martin -2-, Franco Ortíz -2-, Iván Tello, Nicolás Lozano, Benjamín Fernández)
Independiente de Pringles 0
POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 24 puntos; Ferroviario e Independiente Dorrego, 19; Suteryh, 18; Independiente de Pringles y Porteño, 15; Ventana, 13; San Martín, SUPA, Almaceneros, 12; Alumni, 11; Villa Rosa, 10; Progreso, 7; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0.
PRÓXIMA FECHA (NOVENA): Independiente de Pringles vs. Porteño, Divisorio vs. Atlético Monte Hermoso, Almaceneros vs. Progreso, Ventana vs. Independiente de Dorrego, Alumni vs. Ferroviario, Villa Rosa vs. San Martín, Esperanza vs. Suteryh y Pelota vs. SUPA. (17-05-26).