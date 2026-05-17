Deportes

Monte imparable: ganó 7 a 0 y se aleja de los escoltas

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
FOTO INSTAGRAM ATLÉTICO MONTE HERMOSO

Se jugó este domingo la octava fecha del Torneo 70 Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Progreso 4 (Leandro Martorano -4-)
Ventana 1 (Fausto Gómez)

San Martín 3 (Alfredo Pérez, Nahuel Cornou, de penal, y Germán Barrionuevo)
Esperanza 0

Alumni 1 (Matías Ortelli)
Independiente Dorrego 1 (Nicolás Tello)

Divisorio 2 (Franco Costa, Gian Navarro, en contra)
SUPA 5 (Yago Sabanes -2-, Jonathan Romero, Ezequiel Nanco)

Ferroviario 2 (Gastón Cansina, Cáceres)
Villa Rosa 2 (Joaquín Maiques, Ian Falco)

Suterty 4 (Juan José Peralta, Gustavo Miller, Kevin Boles, Emanuel Benítez)
Pelota 0

Porteño 0
Almaceneros 1 (Leandro Cuevas)

Atlético Monte Hermoso 7 (Matías Martin -2-, Franco Ortíz -2-, Iván Tello, Nicolás Lozano, Benjamín Fernández)
Independiente de Pringles 0

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 24 puntos; Ferroviario e Independiente Dorrego, 19; Suteryh, 18; Independiente de Pringles y Porteño, 15; Ventana, 13; San Martín, SUPA, Almaceneros, 12; Alumni, 11; Villa Rosa, 10; Progreso, 7; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0.

PRÓXIMA FECHA (NOVENA): Independiente de Pringles vs. Porteño, Divisorio vs. Atlético Monte Hermoso, Almaceneros vs. Progreso, Ventana vs. Independiente de Dorrego, Alumni vs. Ferroviario, Villa Rosa vs. San Martín, Esperanza vs. Suteryh y Pelota vs. SUPA. (17-05-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La atleta local Nora Acuña, que competirá en Europa, fue recibida por el intendente Chalde

Tenis: este sábado comenzará el torneo en homenaje a Karina Hollender

Por las lluvias, no habrá fútbol local este domingo

El newcom femenino volverá a convocar este domingo en el poli

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior