El newcom femenino volverá a convocar este domingo en el poli

La Dirección Municipal de Deportes llevará adelante el domingo 10 de mayo un encuentro de newcom femenino, destinado a las categorías +50 y +60, en las instalaciones del polideportivo municipal.

La jornada comenzará a partir de las 9:30 y se extenderá aproximadamente hasta las 17.

El evento contará con dos canchas en simultáneo, servicio de cantina y la entrega de certificados a todos los equipos participantes.

Además, la Escuela Municipal de Newcom estará representada por dos equipos locales, bajo la coordinación del profesor Pablo Marileo. (07-05-26).