Legisladores e intendentes de la UCR y la Coalición Cívica impulsan cambios en las PASO pero rechazan su eliminación total

La sede de Avenida Colón 80 de la Universidad Naciona del Sur de Bahía Blanca fue sede este martes 5 de mayo del tercer encuentro “Ideas para una reforma política”, una jornada que reunió a legisladores nacionales y provinciales, intendentes y especialistas para debatir posibles cambios en el sistema electoral bonaerense y en la organización institucional de la provincia.

La actividad fue organizada por los bloques de diputados provinciales de la UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica. Según se informó, el objetivo fue analizar herramientas para “actualizar las reglas de juego democráticas” y fortalecer la transparencia electoral.

La apertura estuvo a cargo del presidente del bloque de diputados bonaerenses de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena; la senadora provincial Nerina Neumann Losada; y el dirigente radical y exsenador David Hirtz.

Garciarena sostuvo que este “es el año para modificar cuestiones de la Ley Electoral” y planteó la necesidad de “terminar definitivamente con la boleta sábana” en los comicios provinciales, para avanzar con la Boleta Única de Papel. También propuso debatir el futuro de las PASO y consideró que el desdoblamiento electoral de 2025 “fue exitoso desde el punto de vista político”.

Neumann Losada, en tanto, remarcó la importancia de respetar la representación territorial y la autonomía de las provincias para definir sus calendarios y modalidades electorales. Hirtz, por su parte, cuestionó la falta de respuestas provinciales frente a planteos opositores vinculados con la transparencia de los comicios.

Los paneles y los ejes del debate

La jornada incluyó dos paneles. El primero, denominado “Reforma política y calidad institucional”, contó con la participación del senador nacional Maximiliano Abad, el diputado provincial Andrés De Leo, la diputada nacional Karina Banfi y el exdirector nacional electoral Alejandro Tullio.

Abad planteó que una reforma electoral debe apuntar a mejorar la transparencia, recuperar la confianza ciudadana y elevar la calidad de la representación política. Además, se diferenció de quienes impulsan la eliminación de las PASO, aunque se mostró abierto a una modernización del sistema.

En una línea similar, De Leo propuso que las PASO puedan ser optativas y advirtió que eliminarlas sin un mecanismo alternativo implicaría volver a una selección de candidaturas concentrada en las cúpulas partidarias. Banfi, por su parte, puso el foco en el financiamiento político y en la necesidad de sostener condiciones equitativas de competencia electoral.

El segundo panel abordó el “Desdoblamiento electoral y autonomía municipal” y reunió a los intendentes Luciano Spinolo, de Tres Lomas; Sofía Gambier, de Pellegrini; Javier Andrés, de Adolfo Alsina; y al especialista en derecho constitucional Oscar Pagni.

Andrés sostuvo que los intendentes necesitan “capacidad real de gobernar”, con autonomía política, administrativa y financiera. Spinolo ejemplificó que las realidades de los distritos pequeños no son iguales a las de los grandes municipios, mientras que Gambier definió la autonomía municipal como un desafío político, económico y social vinculado con la cercanía y la eficiencia en la gestión.

Entre los puntos centrales del encuentro se incluyeron la implementación de la Boleta Única de Papel, la Ley de Simultaneidad, la modernización de las PASO y mayores exigencias para los partidos políticos, con el objetivo de evitar estructuras sin representación real. (07-05-26).