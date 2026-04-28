(CON AUDIO) Controversia en el Concejo por el pase al archivo de un proyecto de reconocimiento a enfermeras de Malvinas

Una controversia se dio en la última sesión del Concejo Deliberante cuando concejales de los tres bloques protagonizaron un cruce en torno al pase a archivo de un expediente vinculado al reconocimiento de las enfermeras de Malvinas.

La discusión comenzó cuando la concejala Ana María Balda (Fuerza Patria) solicitó la palabra antes de que se presentara formalmente ese punto del orden del día, al final de la sesión del pasado 22 de abril. En su intervención, pidió que el expediente no pasar al archivo al considerar que existía un error administrativo.

Argumentó que el proyecto, presentado el 26 de marzo de 2025, había tenido movimiento el 4 de junio del mismo año, cuando se recibió en comisión a la enfermera de Malvinas Lilian Gómez. Según expresó, ese encuentro consta públicamente, incluso con registros en la página oficial del cuerpo.

Desde su bloque sostuvieron que el archivo del expediente no había sido consensuado en comisión y que la decisión se conoció recién al cierre del orden del día. En ese sentido, remarcaron que el tratamiento previo del tema justificaba su continuidad y no su archivo.

La respuesta desde la presidencia fue inmediata. Tomás Del Valle (La Libertad Avanza) explicó que la medida se ajusta al artículo 41 del reglamento interno, que establece el pase automático a archivo de aquellos expedientes que no registran tratamiento durante un año desde su ingreso. Se aclaró que este procedimiento no requiere consenso previo, ya que responde a una disposición reglamentaria vigente.

Asimismo, indicó que la alternativa disponible consiste en presentar nuevamente el proyecto o solicitar su desarchivo, lo que permitiría retomar su tratamiento en comisión. Insistió en la necesidad de respetar el reglamento institucional, aun cuando exista voluntad política para avanzar con la iniciativa.

El intercambio sumó tensión cuando desde la oposición se cuestionó el sentido de archivar un proyecto que, según afirmaron, tuvo actividad concreta. También señalaron la relevancia simbólica del tema, vinculado al reconocimiento de las enfermeras que participaron en la guerra de Malvinas, lo que aportó un componente emocional al debate.

Del Valle respondió que la situación responde a una falta de registro formal en el expediente. Se reconoció que pudo existir un error administrativo en la gestión anterior, pero aclaró que, al no constar documentación oficial, el expediente encuadra dentro de los parámetros que obligan a su archivo.

Luego de confirmarse el pase al archivo, el presidente del bloque de la UCR, Casiano Gutiérrez, una cuestión de privilegio para formular cuestionamientos al funcionamiento general del cuerpo. Señaló incumplimientos reiterados del reglamento interno, tanto en el desarrollo de los debates como en los procedimientos de votación.

Entre sus observaciones, mencionó la falta de identificación de los votos, la ausencia de precisión sobre el destino de expedientes y la intervención del presidente en situaciones que, a su criterio, no correspondían.

También cuestionó que se haya generado un debate en un punto que no estaba formalmente habilitado para discusión.

Gutiérrez sostuvo que estos aspectos afectan el orden institucional y pidió un cumplimiento estricto de las normas. A su vez, respaldó el archivo del expediente en cuestión, al afirmar que no registraba movimiento formal dentro del sistema administrativo.

Escuchá el audio del debate:

28-04-26