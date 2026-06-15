Internaron en Bahía Blanca a un bebé de tres meses que dio positivo para cocaína

La Justicia de Bahía Blanca investiga un presunto caso de exposición de un lactante a estupefacientes luego de que un bebé de tres meses ingresara este domingo al Hospital Municipal de la vecina ciudad con un cuadro respiratorio y fiebre ya que durante la atención médica, un análisis de orina arrojó resultado positivo para cocaína.

Fuentes oficiales le confirmaron a La Nueva. que el bebé de encuentra “estable, en pediatría”.

Según se informó, el hecho se conoció a partir de una denuncia realizada por una médica pediatra del centro asistencial. De acuerdo con las actuaciones, el niño fue sometido a estudios de rutina en el marco de la atención recibida y uno de los análisis detectó la presencia de la sustancia.

Además, se conoció que existe un antecedente de características similares registrado en mayo de este año, ocasión en la intervino personal del Hospital Penna.

Fuentes oficiales indicaron además que, al ser consultada por los profesionales de la salud, la persona responsable del menor, de 31 años, negó el consumo de estupefacientes.

La causa fue caratulada como “Averiguación de ilícito” y quedó en manos de la UFIJ N.º 1, que dispuso la intervención de los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como del Juzgado de Familia correspondiente. También se ordenaron diligencias para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias en que se produjo el episodio. (Fuente y foto La Nueva.). (15-06-26).