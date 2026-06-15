¡¡¡Diga 33!!!: Monte sigue con puntaje ideal en 11 fechas
Se jugó entre el domingo y el lunes la undécima fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:
Atlético Monte Hermoso 2 (Benjamín Fernández y Franco Ortiz)
Progreso 0
Esperanza 3 (Elías Báez, Néstor Rosales y Francisco Roggero)
Pelota 2 (Franco García y Valentín Bettiga)
Villa Rosa 1 (Matías Izzi)
SUPA 4 (Yago Sabanés -2- y Ezequiel Nanco -2-)
Independiente de Pringles 1 (Gianfranco Romero)
Independiente de Dorrego 1 (Leandro Jeva)
Atlético Ventana 2 (Franco Maidana y Matías Sonzini)
San Martín 1 (Germán Barrionuevo)
Almaceneros 1 (Joaquín Cardozo)
Ferroviario 4 (Nicolás Palacio -2-, Agustín Rodríguez -2-)
Divisorio 1 ( Santiago Quiroga)
Porteño 4 (Alejandro Delorte, Maximiliano Mastrangelo, Nicolás Restivo -2-)
Alumni 0
Suteryh 2 (Iván Baglietti, Elías Folasco
POSICIONES: Atlético MH, 33 puntos; Ferroviario , 28; Suteryh, 25; Independiente de Dorrego, 24; Porteño, 22; SUPA, 21; Atlético Ventana, 17; Independiente de Pringles, 16; San Martín, 14; Progreso, 13; Villa Rosa, Alumni y Almaceneros, 12; Esperanza, 4; Divisorio y Pelota, 1.
PRÓXIMA FECHA (12da.): Esperanza vs. Divisorio, Pelota vs. Villa Rosa, SUPA vs. Alumni, Suteryh vs. Ventana, San Martín vs. Almaceneros, Ferroviario vs. Independiente de Pringles, Independiente de Dorrego vs. Atlético MH y Progreso vs. Porteño. (15-05-26).