La Junta Vecinal de Marisol entregó bicicletas a estudiantes que recorren 5 kilómetros para asistir a la escuela

La Junta Vecinal de Marisol concretó la entrega de dos bicicletas destinadas a estudiantes de la comunidad que diariamente recorren alrededor de cinco kilómetros entre ida y vuelta para asistir a la escuela.

La entrega estuvo a cargo del presidente de la entidad, Hernán Aguirre. Las bicicletas quedaron en manos de la preceptora Carmen Iribe, de la Escuela Secundaria de Marisol, quien tendrá la responsabilidad de hacerlas llegar a los alumnos beneficiados.

La iniciativa busca acompañar a los jóvenes y brindarles una herramienta fundamental para sus actividades cotidianas y para la continuidad de sus estudios. En una localidad donde las distancias y las dificultades diarias suelen representar un desafío, contar con un medio de transporte amplía las posibilidades de asistir a clases, cumplir con responsabilidades y sostener el proceso educativo.

Desde la Junta Vecinal destacaron que este tipo de acciones trascienden la entrega de un bien material y representan una muestra de acompañamiento, compromiso y esperanza para los estudiantes y sus familias.

La entidad agradeció especialmente la colaboración de María del Carmen Fernández Pena y Leticia Rodríguez, vecinas de la localidad de Morón, quienes realizaron la donación de las bicicletas con el objetivo de contribuir al bienestar de los jóvenes de la comunidad. La Junta señaló que este gesto refleja cómo la solidaridad y la empatía pueden superar las distancias y transformarse en oportunidades concretas para quienes más lo necesitan.

También resaltó el compromiso de la comunidad educativa de Marisol, que diariamente acompaña a los estudiantes y fortalece los valores de solidaridad y comunidad.

La Junta Vecinal ratificó su intención de continuar impulsando acciones solidarias y comunitarias para acompañar a quienes más lo necesitan, con la convicción de que el trabajo conjunto y la empatía contribuyen a construir una comunidad más unida y con mayores oportunidades para todos. (15-06-26).