Un repaso random por nuestro archivo / 27 de julio de 2008: en la Banca del Vecino del Concejo pedían una guardia permanente en el Hospital Municipal

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

Gustavo Rodríguez utilizó esta tarde la “Banca del Vecino” en la sesión del Honorable Concejo Deliberante y pidió que el Hospital Municipal “Eva Perón” tenga guardia permanente.

“Hace ocho meses que los candidatos a intendente lo prometieron y no se cumplió”, dijo y solicitó que “se busque la forma de solucionar este inconveniente”.

“Pretendo que el Concejo trate este tema, ya que se logró juntar tres mil firmas, lo que representa la mayoría de la población de la ciudad y la inquietud de mucha gente”, sostuvo Rodríguez.

Aclaró que “su planteo no es contra alguien en particular” y estimó conveniente que “el libro de quejas del Hospital esté en el hall de la Municipalidad, ya que muchas personas se inhiben de firmar frente al profesional que luego atiende las consultas”.

El vecino también se preguntó “por qué hay tantas chicas en Dorrego que viajan a Bahía Blanca para tener familia”.

CHALDE RESALTÓ LA UTILIZACIÓN DE LA BANCA DEL VECINO

Luego de la palabras de Rodríguez, el único orador fue el presidente del Honorable Concejo Deliberante, el contador Juan Carlos Chalde, quien se comprometió a estudiar el tema con sus colegas.

Dijo que “los ediles del Cuerpo no se sienten molestos por el pedido y la utilización de la Banca del Vecino, ya que se trata de una alternativa que tiene once años y que busca una mayor participación de la comunidad”.

Chalde resaltó que “positivamente, el tema se planteó en el ambiente correcto, lo que permite la construcción y el mejoramiento de la comunidad”. (16-06-26).