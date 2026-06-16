Ampliarán la red cloacal en calle Gabino Ezeiza

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza para autorizar la ampliación de la red cloacal en calle Gabino Ezeiza, vereda par, entre Islas Malvinas y Gregorio Juárez, en la ciudad cabecera.

La iniciativa surge a partir de una solicitud elevada por la Dirección de Obras Sanitarias y Alumbrado Público mediante el expediente N.º 0896-2026. El proyecto señala que la obra permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos alcanzados por el servicio y que corresponde al Concejo Deliberante autorizar este tipo de infraestructura urbana, de acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La propuesta faculta al Departamento Ejecutivo a establecer la prioridad, el orden y los tiempos de ejecución de la obra según la disponibilidad de fondos, la factibilidad técnica y operativa y las consideraciones urbanísticas.

Además, declara de utilidad pública y pago obligatorio la obra, que se ejecutará por el sistema de administración previsto en la normativa vigente. También establece la apertura de un registro de oposición por un plazo de diez días hábiles, dentro de los cinco días posteriores a la publicación de la ordenanza.

El proyecto dispone que el Departamento Ejecutivo realice las liquidaciones correspondientes por los trabajos de zanjeo, provisión y colocación de la red de distribución. El costo de la extensión de la red de agua y cloacas equivaldrá hasta al valor de ocho bolsas de cemento Portland de 25 kilogramos por metro lineal de frente.

La iniciativa determina que los propietarios, usufructuarios, poseedores a título de dueño, tenedores precarios y demás responsables de los lotes deberán afrontar el pago de la mejora. También contempla distintas modalidades de cancelación, con una bonificación del 20 por ciento para quienes opten por el pago al contado y planes de financiación de hasta 36 cuotas, según la extensión del frente de cada inmueble.

Por otra parte, el proyecto prevé la evaluación de situaciones socioeconómicas particulares para determinar planes de pago especiales y establece que la falta de pago podrá derivar en la aplicación de intereses resarcitorios y en la ejecución judicial por vía de apremio. (16-06-26).