El Ejecutivo respondió un pedido de informes sobre el estado del inmueble de Fuertes y San Martín

El Departamento Ejecutivo respondió al Concejo Deliberante el pedido de informes sobre el estado del inmueble municipal ubicado en la intersección de la avenida Ricardo Fuertes y calle San Martín.

La documentación enviada incluyó una memoria técnica firmada por el director de Obras Públicas, Leandro Uunger, en la que se describen las características y el estado edilicio del complejo conocido como ex Ford.

Según el informe, las construcciones datan de los años 1937 y 1948 y conforman una propiedad horizontal integrada por tres edificios.

Este es un resumen de la respuesta del gobierno municipal:

El edificio N.º 1 funciona como depósito municipal y cuenta con un sótano. En sus orígenes fue una concesionaria de automóviles. El relevamiento indicó que las fundaciones, columnas, vigas, paredes y estructura del techo presentan estabilidad aparente. Sin embargo, la cubierta del techo, las canaletas y las bajadas pluviales se encuentran en mal estado. El informe señaló que esta situación provoca deterioro en revoques y pisos. También indicó que las instalaciones de los servicios resultan obsoletas y que el cielo raso presenta un estado malo e inestable. La superficie cubierta alcanza los 302 metros cuadrados y el sótano posee 85 metros cuadrados.

El edificio N.º 2 corresponde a la antigua estación de servicio. Posee un semicubierto semicircular construido con perfiles y ladrillos comunes. El informe indicó que ese sector se encuentra en mal estado e inestable, con riesgo de desprendimientos de revoques y mampostería. El resto de la construcción presenta estabilidad aparente. Las instalaciones de los servicios también fueron calificadas como obsoletas y en mal estado. La superficie cubierta es de 105 metros cuadrados y la semicubierta alcanza los 142 metros cuadrados.

El edificio N.º 3 se desarrolla en planta alta y fue concebido como vivienda unifamiliar. Incluye cocina, lavadero, oficina o estudio, comedor, estar, baño, dos dormitorios y terrazas. El informe señaló que las paredes y la estructura del techo aparentan estabilidad, aunque la cubierta presenta problemas que generan ingreso de agua al interior de la vivienda. También se detectaron deficiencias en las canaletas y deterioro en distintos sectores de la construcción. Las instalaciones de los servicios fueron calificadas como obsoletas y en mal estado. La superficie de la vivienda es de 116 metros cuadrados.

La memoria técnica informó además que la superficie cubierta total del complejo asciende a 608 metros cuadrados, mientras que la superficie semicubierta suma 142 metros cuadrados, para un total de 750 metros cuadrados.

Como dato técnico adicional, el informe indicó que bajo las veredas de la avenida Ricardo Fuertes y de la calle San Martín permanecen enterrados tanques de combustible. (16-06-26).