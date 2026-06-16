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Mazzarini: “Es lamentable que a desaprensivos no les importe la limpieza de la vía pública”

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Ante la presencia de basura en la vía pública durante este fin de semana, el director municipal de Servicios de la comuna, Aldo Mazzarini, reflexionó con notable malestar, aunque con firmeza, sobre estos hechos y expresó: “Es lamentable que en nuestra ciudad convivamos con gente desaprensiva a la que no le importe que haya basura, lo que en definitiva perjudica a los demás vecinos que sí se ocupan del orden y la limpieza”.

Por último, el funcionario subrayó: “El esfuerzo lo hacemos entre todos y, desde mi lugar, agradezco a nuestros vecinos por su preocupación y, sobre todo, por su colaboración permanente”. (16-06-26).

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